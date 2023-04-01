一人中招 全家病倒　妙招防範高傳染性諾如病毒

百康仁德集團的內科醫生游侶(Lu You, MD)

乍暖還寒的冬春季節是諾如病毒的高發時期，該病毒可引發強烈的嘔吐、腹瀉，並具有極強的傳染性。紐約百康仁德醫療集團提醒民眾，務必注意飲食衛生，阻斷諾如病毒傳染源，以防「一人中招，全家病倒」。

百康仁德集團的內科醫生游侶(Lu You, MD)介紹，諾如病毒又被稱為「冬季嘔吐病毒」，多發於每年的10月至4月。這種病毒主要由不潔淨的水和食物，或接觸諾如病毒感染者而傳播。患者大多在感染後的12至48小時內出現症狀，包括噁心、腹痛、嘔吐、腹瀉、發熱、身體酸痛等，病程可持續兩到三天。諾如病毒現時沒有針對性的疫苗 和藥物，以對症治療為主，民眾應注意補充水分、清淡飲食，如果出現脫水可遵醫囑適當口服補液。

游侶醫生強調，各年齡段人士都可能感染諾如病毒，而兒童是高發人群，學校和托兒機構往往會成為疫情聚集地。兒童和老年人，特別是有基礎病的長者在感染後需要格外關注，以防出現嚴重脫水和休克等情況。

在游醫生近期接診的病人中，曾有一位六十多歲的華人女性在外出用餐後感染諾如病毒，出現急性嘔吐、腹瀉等症狀，之後不得不去服用補充劑進行治療。

游侶醫生指出，諾如病毒傳染性極強，在患者病情穩定後的兩週內，其嘔吐物和糞便仍存有病毒，容易在家庭成員間交叉傳染。在游侶醫生接診的案例中，就有孩子在學校感染後，將諾如病毒傳染給父母、祖父母的例子，甚至連褓姆也沒能幸免。

游侶醫生提醒民眾，酒精洗手液不能有效殺滅諾如病毒，民眾應用肥皂和流動水源洗手20秒以上，才能有效清潔。民眾應注意瓜果蔬菜的清潔，盡量減少生食；烹製食品，尤其是海鮮時，要達到華氏145度的高溫。在感染諾如病毒後，患者不應為其他人準備餐食，吃飯時要進行分餐；沾染了患者嘔吐物或糞便的區域需要用含氯的清潔劑（如漂白水）進行消毒。

游侶醫生可提供高血壓 、糖尿病、高膽固醇、腸胃病等疾病的預防和治療，並可進行各類體檢和疫苗注射。游侶醫生現駐診百康仁德集團華埠 中央街168號（168 Centre St）二樓，電話：646-854-3622；以及布碌崙86街1902號，電話：718-372-0888。