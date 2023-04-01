尊貴的卡盧仁波切2023紐約弘法之旅　4月三場活動在喜來登酒店二樓舉行

尊貴的卡盧仁波切將於4月來紐約弘法。

尊貴的卡盧仁波切為利益一切有情眾生遣除修法障礙、圓滿福德資糧，而應允傳授尼古瑪六瑜伽教授及四本尊、六臂黑瑪哈嘎拉及六臂白瑪哈嘎拉灌頂，期許前來受法的四眾弟子都能以清淨虔誠的心去接受教法和灌頂，並能速蒙本尊加持，獲得身心大利益，速證無上菩提。尊貴的卡盧仁波切2023紐約弘法之旅，將於本月在法拉盛 喜來登酒店分別舉辦三場活動：4/14-4/16，尼古瑪六瑜伽；4/22-4/23，四本尊的灌頂和教學；4/29，六臂黑、白瑪哈嘎啦灌頂。

「尼古瑪六瑜珈」密集瑜珈練習教授及口傳，將於4月14、15、16日早上9:30至下午6時，連續三天（週五至日）進行。「尼古瑪六瑜珈」以瑜珈體位法內在脈輪、風息及冥想的內法，讓體內能量打開脈輪的阻塞，使您得到身心的成就，男女眾請穿短袖棉Ｔ恤和及膝短褲。課程前三天請勿飲用酒或使用麻醉品、請勿吸煙（包括煙草/大麻 或電子煙）、請勿食用所有肉類食品或肥甘厚膩之物，請隨身擕帶一個六層（4.5英吋厚）的Zabuton座墊。

4/22、4/23（早上9點至下午5點）為四本尊的灌頂和教學，四本尊是香巴噶舉的方法，成就和事業不可分的殊勝教法之一；六大黑天消除行者外在的障礙、觀音菩薩增長行者的慈心與悲心、金剛瑜珈母增長內在的暖樂功德。

4月29日早上9點至下午5點為六臂黑瑪哈嘎啦灌頂。六臂黑瑪哈嘎啦正名「淨諸障難依怙主」。乃千手千眼十一面觀音之化身，是伏魔本尊，內懷大悲、外顯威猛；其功德能降伏魔障、解除眾生生活艱困及貧窮、圓滿一切善願。六臂白瑪哈嘎啦正名「白如意珍寶依怙主」，是求財的智慧護法，領受六臂白瑪哈嘎啦灌頂，即可得本尊護祐加披之效，除現世障礙消除、增加福祿壽命外，更可證得本尊成就、明心見性，既可依為護法、財神，更是出世間大本尊。

尊貴的卡盧仁波切經由大司徒仁波切確證是上一世怙主卡盧仁波切的轉世無疑。從1992年7月起，尊貴的卡盧仁波切便受邀到訪法國，參訪由他上一世所建立的佛法中心，因仁波切不凡的舉止讓初次見面的弟子深受觸動，生起虔敬之心。1993年2月，尊貴的卡盧仁波切於索納達桑竹達傑秋林寺坐床，在怙主卡盧仁波切的心子波卡仁波切的協助下，尊貴的第十四世慈尊大司徒仁波切與嘉晨仁波切共同主持了這場隆重的儀式。大司徒仁波切親自為楊希卡盧仁波切舉行剃髮儀式，並賜法名為噶瑪尼登滇培堅贊，意為「法教真義之寶勝幢」。

有興趣參加活動的僑胞請聯繫Michael黃預約，電話：917-731-6130，微信 號：MICHAEL6310；或聯繫Morgan，電話：646-322-3119；活動地點：喜來登酒店二樓，135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。