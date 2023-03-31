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智文大藥房提供一站式服務 紐約州奶票指定物品領取站

紐約訊
智文大藥房常備最全的處方藥，對65歲以上持有紅藍白卡的老人每月免費送藥。
智文大藥房常備最全的處方藥，對65歲以上持有紅藍白卡的老人每月免費送藥。

智文大藥房(Francis Lewis Pharmacy)位於貝賽、法拉盛、新鮮草原和白石鎮的交界處，由超過20年工作經驗的資深藥劑師組成專業團隊，工作認真負責、待人誠懇，熱情耐心地為您服務。智文大藥房一周7天開業，週一至週五營業時間為上午9點至下午6點，週六及周日營業時間為上午9點至下午4點。該藥房停車容易，方便住在皇后區的老人家庭開車取藥；藥品齊全，接收各大保險

智文大藥房所有配藥一律採電腦配藥系統進行，接受由各醫療單位以電腦為病人開出的電子處方藥，即當病患於醫生診所看病並由醫生開處方後，可直接傳達至藥房之電腦配藥系統中，病人可在看病後直接前往藥房取藥，快捷先進。

智文大藥房從不因為價格而妥協藥品品質，從不因為保險而拒絕任何一位客戶。該藥房常備最全的處方藥、滿足各種健康需求的中美OTC產品、豐富的日用品和健康食品等，一站式滿足您全家的健康需求。藥房內亦有地保公證傳真複印服務，專賣各類保健品、維他命、止痛藥膏、止痛貼、護手護膝、面膜、護膚品、洗髮精、沐浴、暖暖包、熱敷貼、家用品、骨維素（維骨力）、益生菌，開業以來廣受顧客好評。智文大藥房對65歲以上持有紅藍白卡的老人每月免費送藥，送貨時間靈活，盡可能方便老人作息時間，地區包括紐約五大區及長島，住在外州的老人亦可免費郵寄。

智文大藥房也是紐約州奶票指定物品領取站。由於其信譽良好、出貨量大，和大供應商建立了良好的合作關係，因此各種奶粉和奶水非常齊全，應有盡有。在當今奶粉和奶水非常短缺的情況下，智文大藥房可以最大限度地供應給全紐約五大區及長島，對外州地區工作但有紐約奶票的華人朋友和在紐約不方便外出的寶媽寶爸提供免費送貨上門及全美郵寄服務，紐約市內當天或者第二天送到。

藥房自開業以來，生意與日俱增。智文大藥房表示，感謝廣大紐約華人朋友和病患的信任與厚愛，支援成了藥房前進和創新的動力，每位客戶的光臨都增添了藥房更多的責任心和自豪感。智文大藥房願意聽取民眾的的批評、建議和鼓勵，開創一個華人藥房的新氛圍、新境界。智文大藥房(Francis Lewis Pharmacy)地址：3333 Francis Lewis Blvd, Flushing, NY 11358，電話：929-553-2288。

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