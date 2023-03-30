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吳重璟醫師專治腳部疾病 歡迎預約諮詢

紐約訊

吳重璟(Dr. Henry Wu, D.P.M.)醫學博士診所位於法拉盛市中心，專治腳部疾病。他是紐約皇后醫院腳科主治醫師，兼任Mount Vernon醫院腳科主治醫師和實習生教授。吳醫師通曉多種語言，歡迎有腳部問題的僑胞前往診治。

吳醫師表示，人們經常漠視腳部不適，不知腳科診療和其它疾病一樣，預防勝於治療。腳底骨刺為華裔最常見的腳病之一，尤其是從事餐館工作、護理、美髮、搬運等需要長時間站立者，因腳部長時間受到強大的壓力，極易受傷，增生腳底骨刺。上述工作者如能先預防，就有很大的機率避免腳底骨刺的產生。使用特製的鞋墊可大幅減輕腳底中央承受的壓力，紓緩腳底痛楚，有效幫助預防骨刺或防止已有骨刺的惡化。同時，對於減輕腰痛、膝痛、小腿痛、腳板痛等亦有助益。吳醫師還會指導有需要者以運動的方式配合治療。

尿酸過多引起的痛風亦是常見的腳疾。吳醫師除了提供必要的醫療之外，還教導病人從飲食調節著手，避免食用容易引起痛風的誘因食品，減少痛風發作的機會，例如葡萄乾、西瓜、全麥麵包、花生、蘋果，雖然是健康的食品，卻不利痛風患者。

吳醫師經驗豐富、醫術高超，是紐約腳科專科醫學院博士，畢業後繼續接受3年的腳部手術實習。其醫務所專治一切腳部問題，腳痛、腳跟痛、扭傷、發炎、骨折、雞眼、關節炎或糖尿腳病等，也專精腳部大小手術、特製鞋墊、兒童腳部、趾甲或皮膚問題。

該診所接受急診並有X光檢查，接受多種醫療保險及老人卡、牛津、藍十字、聯合、Cigna、Health Net、Amerigroup、Great West、1199、Neighborhood、Americhoice、Empire Plan、因工受傷等。地址：133-38 41st Road, Suite#C01, Flushing，電話預約：718-886-9086。

手術 醫學 醫療保險

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