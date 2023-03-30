「國醫堂」 范樹國、許英中醫學教授談中風

許英教授針灸從醫逾40年，幫助無數患者脫離病痛。

位於法拉盛 王子街的「國醫堂」，由精通中醫和針灸的范樹國教授及許英教授主理。兩位教授就中風 問題為讀者分析，現代稱心腦血管疾病，屬當今疾病中致人死亡的第一殺手。中風發病率高，有些甚至突發即死，根本來不及搶救，其後果極其嚴重。有些中風患者救治困難、久治不愈，病程可達數年或十年以上，發病後大多出現後遺癥，或長期癱瘓在床需要護理。中風給患者本人和家庭帶來長期的精神負擔和精神壓力，危害性極大，普通大眾需要掌握一些基本常識去減少該病的發生，這才是上策。

中風指（心）腦中風，也就是急性腦血管病，因其發病急驟，故又稱「腦血管意外」或者「腦卒中」。中風的主要癥狀有突然昏厥、半身不遂、肢體麻木、舌蹇不語、口舌歪斜、偏身麻木等，其癥狀特點有：起病急、變化快等。

范教授從中醫角度解析中風的病機為：「心者君主之官，神明出焉」，即凡是人體生命的精神情誌活動都由心主管；又有「心主血脈」的說法，即凡是血管系統和氣血正常運行的功能也是由心臟來主管。

中醫病理學認為，凡是人體精神情誌血脈出現的病癥，都直接與心臟功能的低下或者紊亂有關。中醫認為中風分為兩大類：

1.缺血性中風：凡因（心）腦血管阻塞引起的氣血運行障礙，因為供血不足影響心臟功能而形成的疾病，稱之為「缺血性中風」。

先因氣血痰濕在體內堆積日久，郁而生熱化火形成瘀塊顆粒，又因心氣虛推動運行氣血的功能不足，導致氣血凝塊顆粒形成氣泡或者血塊阻塞（心）腦血管，壓迫腦部組織所致，多為「不足」。

2.出血性中風：凡因（心）腦血管破裂引起的氣血循環障礙和心臟功能受損或者結構損害的疾病，稱之為「出血性中風」。多因氣血痰實在體內堆積日久，郁而生熱化火形成瘀塊顆粒阻心腦血管，由於壓力太大導致血管破裂出現腦部出血，直接損傷破壞腦部組織器官所致；嚴重時可以導致立即死亡的最嚴重後果，多為「有余」。

缺血性中風和出血性中風，二者同屬危重病癥，共同都是氣血、痰實、風火郁結的病因，以及郁久化熱生火形成瘀塊顆粒阻塞腦部血管的病機。它們二者的區別是，前者腦內不出血只有瘀塊顆粒的阻塞，後者腦內已經出血，一樣有瘀塊顆粒的阻塞。患有兩種中風者都同屬危重病人，前者偏輕，後者偏重，可能一發病就立即死亡，沒有搶救的機會。

不論是何種類型的中風，都會造成不同範圍、不同程度的腦組織損害，因而產生多種多樣的神經精神癥狀，嚴重的還會危及生命，治愈後很多病人留有後遺癥；因此，中風是危害人類健康的大敵。