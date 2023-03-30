華美銀行2022財報業績亮眼 強勁發展和盈利能力獲青睞

知名美國金融數據分析和研究平臺標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)，日前發表一份對2022年美國大型上市銀行財務業績的分析報告，華美銀行憑藉強勁的發展和盈利能力，在103家資產過百億的銀行評選中高居榜首。

標普全球市場財智使用日曆年數據以及GAAP數據，基於三個主要類別、七項財務指標，對入圍 銀行進行評分和排名。其中，財務增長的權重為35%、盈利能力權重為35%、安全和穩健性權重為30%；財務指標包括2022年的撥備前每股收益變化(Pre-provision EPS change)、五年平均營運收益變化、2022年的平均有形普通股報酬率(Return on Average Tangible Common Equity)、2022年的營運效率(Efficiency Ratio)、2022年的資金成本(Cost of Funds)、2022年12月31日的槓桿比率(Leverage Ratio(以及五年平均呆帳消除比率(NCOs/Average Loans)。

華美銀行在2022年榜單中的排名較上年躍升了10位，並有五項指標明顯優於行業中位數。其中凈利差(Net Interest Margin)從2021年的2.72%飆升至2022年的3.45%。

標普指出，與2021年相比，表現出色的銀行要想在2022年的排名中與同行拉開差距需要克服更大的挑戰。利率 上升提高了大多數銀行的凈利差，也推動了凈利息收入的增長，進而轉化為更高的收益和收入增長率，以及較強的盈利能力。所有排名指標的中位數在2022年都有所改善，但呆帳消除比率基本保持不變，因此相對於2021年，此次排名靠前銀行的得分有明顯收縮。欲獲得更多華美銀行資訊，請參：www.eastwestbank.com。