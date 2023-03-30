馬林可全科家庭醫學博士 細說如何告別失眠症

精通國/英語、福州話的馬林可醫學博士設診法拉盛Maple街，提供全科家庭內科醫療服務。

全科家庭醫學 博士馬林可醫生Linke Ma D.O，專精各類急慢性疾病：高血脂、糖尿病、高血壓等各類內科全科，擁有美國特考文憑Board certified，日前為了擴大服務僑胞，特於法拉盛設診，接受超過18歲以上病人。認真負責、專業耐心的馬醫生精通國/英語、福州話，診所接受各大保險 ，無保險者優惠。

有鑑於很多僑胞有失眠 困擾，馬醫生表示：失眠是當今社會的常見疾病，多發於中老年人。如今隨著現代生活方式和節奏的改變，越來越多人受失眠癥的困擾，失眠群體也有越來越年輕化的趨勢。失眠症可以大致分為短期失眠和長期（頑固）失眠，短期失眠症多與近期的壓力增加或情緒緊張有關，病因相對容易發現，治療相對容易；長期失眠的因素則往往比較復雜和隱秘，除了類同造成短期失眠的精神因素外，也可能與身體其他因素如慢性病等有關。在中老年人群體高發的慢性關節炎引起的疼痛，或老年男性前列腺增生引起的尿頻，都有可能嚴重影響睡眠，慢性睡眠呼吸綜合征的患者也有可能受到睡眠質量差的困擾。

除此之外，一些平時服用的藥物也有可能對睡眠質量產生影響，譬如抗抑郁類、激素類藥物等；不良的生活習慣和環境也是造成失眠的一種常見因素，例如過多過長時間在白天打盹睡覺、習慣在睡覺前從事刺激神經的活動（如劇烈運動或玩刺激的手機遊戲）；另外，家中過於嘈雜的環境也會對進入或保持良好的睡眠起到相反的作用。

如果失眠了要怎麽辦？保持規律的生活作息習慣、白天適度運動，這些都有助於睡眠。睡眠的環境對於睡眠質量也很重要，保持乾淨清潔的環境、臥室盡量不要有燈光、保持安靜、臥室的溫度稍微冷一點等，都有助於進入夢鄉。對於現代人的生活習慣，需要改掉睡覺前或中途醒來後馬上就使用手機或平板類的電子產品，這是對緩解失眠極其重要的一點。除非必要，請在諮詢醫生後考慮至藥房購買非處方類的安眠藥，而處方類的安眠藥也有很多不同種類，都需經過醫生診斷後聽從醫師的專業診察和指示，一般還是建議大家先從生活方式和睡眠習慣入手。

倘若失眠癥依然頑固，請務必盡早就醫，只有通過診斷找出造成失眠的具體原因，才能對症下藥改善睡眠質量。曾有一位著名的詩人寫過：「黑夜給了我黑色眼睛，我卻用它尋找光明。」實際情況是，眼睛在黑夜還是閉目養神才比較健康，休息好、睡眠充足，到了白天再去尋找光明也不遲。

馬林可全科家庭醫學博士地址：136-30 Maple Ave, #2B, Flushing, NY 11355，電話：718-799-0958（請先電話預約）。