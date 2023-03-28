紐約人壽職業研討會本周六舉行

紐約人壽長島分公司大法拉盛分行副總經理——于杰。

全美最大互惠保險公司紐約人壽，其長島 分公司大法拉盛 分行副總經理(Senior Partner)于杰將於本周六(4/1)上午11時在法拉盛飛越皇后大樓內的木蘭餐廳舉辦職業研討會，研討金融服務業的職業前景、如何在紐約人壽開啟、發展職業生涯、如何選擇優越的工作環境、職涯成功祕訣分享等主題。歡迎有志投身金融理財人士，預約報名，前往研討。

紐約人壽長島分公司大法拉盛分行副總經理于杰所帶領的團隊，多年來一直是紐約人壽全美華裔團隊業績第一的團隊，于杰擅於發掘人才，招募這些人入隊，協助他們在工作環境中發揮自身潛力、設定及達成目標。于杰在過去的幾年間，年年榮膺「年度最佳經理」等大獎肯定，即使在疫情間推廣業務艱困時期也不例外。于杰誠摯邀請有志投身金融服務及壽險 業的人士來到4月1日舉辦的職業研討會，一起與她及她的團隊探討、規劃及開啟您新的職業生涯。

紐約人壽職業研討會，時間：4月1日(週六)上午11時，地點：飛越皇后大樓二樓木蘭餐廳，136-14 39 Avenue, Flushing, NY 11354。敬請致電預約座位，電話：646-241-7457。紐約人壽長島分公司大法拉盛分行辦公室：136-20 38 Avenue, 12th Floor (飛越皇后大樓12樓), Flushing, NY 11354。