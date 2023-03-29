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蟲草精華呵護腎損傷改善肌酐尿蛋白

紐約訊
12倍冬蟲夏草功效濃縮，高效改善腎功能。
12倍冬蟲夏草功效濃縮，高效改善腎功能。

腎炎是有著水腫、蛋白尿、血尿、高血壓尿量減少或無尿腎功能正常或下降等表現的一組疾病，西醫西藥無法逆轉，只能通過營養養護來減緩患者腎臟的進一步惡化，從而減少患者的不適感。冬蟲夏草是可以有效改善腎功能、增加患者腎營養的天然草藥，中科蟲草膠囊是唯一獲批出口美國的蟲草營養品，有效成分是普通蟲草的12倍以上。

冬蟲夏草已廣泛用於腎功能不全、腎功能衰竭、腎小球腎炎、腎病綜合症、糖尿病腎病等。現代科學研究發現，冬蟲夏草所含蟲草多糖，能有效清除腎小球濾膜上的免疫複合物，能增加腎小球過濾，使受損的腎功能恢復，降低尿蛋白、血清肌酐、尿素氮和腎衰指數，從而消除水腫、血尿，減少透析次數。冬蟲夏草所含范蟲草酸，能改善腎臟的微循環和局部血流量，促進腎小管再生、加快萎縮腎臟的恢復、改善腎性高血壓及腎性貧血。冬蟲夏草對慢性腎衰竭的治療效果機理，是通過下面五個方面實現的：1.冬蟲夏草可以補充微量元素；2.冬蟲夏草可以影響蛋白代謝；3.冬蟲夏草可以調節鈣磷代謝；4.冬蟲夏草可以補充人體必需的氨基酸；5.冬蟲夏草可以調節免疫功能。

市面上的冬蟲夏草保健品魚目混珠，往往成分極低或者用其它菌種來誤導消費者，中科蟲草精華膠囊具備其他同類產品無可比擬的三大優勢：

1. 菌種純正。中科以基因技術挑選菌絲體中的純品，確保「血統純正」。經中國科學院北京微生物研究所鑒定，將不合格菌絲體徹底排除，選取最頂級的、符合藥用級的冬蟲夏草為原體，經有效濃縮，其蟲草多糖、腺苷等有效成分都達到普通冬蟲夏草的12倍以上，其中蟲草素的含量是原草體的67倍之多。

2. 濃縮價優。根據《中國藥典》，每日服用蟲草低於3克（約9根原草體）基本看不到療效。而服用中科蟲草精華膠囊，一天只需4粒，免卻蒸煮泡的繁瑣，花費還不到$10，就能吸收到來自12克原蟲草的精華。

3. 安全審核。中科蟲草精華膠囊經過嚴格的FDA和海關檢測，杜絕砷和其它重金屬污染，安全更有保障。

中科專注天然草本研究38載，為民眾帶來科學精粹的健康佳品，地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面），熱線：888-886-8834（國/粵/英）。即日起，購買中科蟲草膠囊即可獲得運動手環1支，增強柔韌性和平衡性，提升機體氧含量。

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