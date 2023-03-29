順安堂提供保肝養生茶配方

掌握春季養生原則，強健整年好健康！80年老字號「順安堂中藥行」表示：春季是陽氣上升的季節，季節的變化交替容易導致疾病的產生，但此時也是調理身體的最佳時機，所以只要掌握春季養生原則，就能為自己打造一整年的強健好體魄。

一年之計在於春，在中醫古籍黃帝內經中有提到：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」強調春天氣候由寒轉暖，陽氣開始升發復甦，此時養生宜順應陽氣升發舒暢，以養肝為首重。根據中醫五行配五臟是屬肝的定位，肝木生心火，易肝陽上亢，會出現心情急躁、易怒、緊張、失眠等負面情緒，因而造成肝鬱化火。俗話說「怒傷肝，萬病氣上來」，容易使月經不調、乳腺腺瘤、高血壓 、憂鬱症甚至惡性腫瘤等疾病產生，此時應多吃疏肝理氣的食物，如玫瑰花茶、菊花茶等，以抑制不良的情緒，代謝壓力性荷爾蒙，使精神變得更加愉悅。

順安堂中藥號負責人林中醫師提供清肝解毒降火的兩帖養生茶給僑胞：

1. 養肝排毒茶：葛根10克、魚腥草10克、金銀花10克、蒲公英10克、甘草3克，用1000毫升的水煮開當茶飲，一周服用二至三天。本茶品可抗炎、抗病毒、提高身體免疫力、清熱解毒、利尿、去肝火、幫助代謝體內毒素，尤其對有青春痘、便秘、口臭、皮膚癢疹這些中醫所謂的肝經濕熱體質有養生保健的效果。

2. 金銀蒲公英茶：薄荷10克、菊花10克、決明子10克、枸杞子10克，用1000毫升的水煮開當茶飲，一周服用二至三天。上班族容易頭昏腦漲、眼睛酸澀疲勞、肩頸開始緊繃、淺眠多夢、睡不好覺，本茶品可幫助開竅醒腦、養肝去濕排毒、緩解精神壓力、清肝明目，特別適合腦力工作者及容易緊張的上班族。

「順安堂」中藥號代理台灣順天堂科學中藥，代售世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥 鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、台灣養生零食、台灣藥廠中成藥、健康食品以及台北迪化街年貨。順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛 羅斯福路135-24號，喜來登酒店對面），電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。