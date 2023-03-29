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陳偉濤律師談財富保護信託

紐約訊
法岸律師事務所資深信託、遺產繼承律師陳偉濤。
法岸律師事務所資深信託、遺產繼承律師陳偉濤。

財產損失風險無處不在，需要未雨綢繆謀劃在先。積累財富不易，種種風險卻很容易讓人失去畢生積累的財富。所幸美國社會信託法律健全，為保護及傳承個人/家族財富提供了完備的信託法律工具。執業於大紐約地區的法岸律師事務所資深信託律師對此提出見解供參考，幫助僑胞學會使用信託法律工具保障財富無憂。

陳偉濤律師表示，財產保護信託有以下功能：1.可避免財產成為訴訟目標；2.將財產隔離於訴訟/婚變風險；3.保全個人及家族財富。

為什麼信託可以起到財產保護功能？陳偉濤律師指出，在公司制度下，股東責任以出資金額為限，個人不承擔公司債務，因而公司一般都成為「有限責任公司」。在信託制度下，信託財產成為脫離於個人直接控制之外的獨立法律實體，個人責任不能執行財產保護信託名下的財產，因而信託財產得以隔離風險、獲得保護。關於法律風險隔離方向，陳偉濤律師表示，公司制度是避免公司經營責任和風險轉嫁到個人身上，而財產保護信託則是避免個人行為或法律責任傳導到其信託財產之上。

創業做生意充滿風險，沒有穩賺不賠的專案和生意。一般人創業先成立公司，使創業風險責任「有限化」；然而，很多人沒有意識到，創業有風險，守業風險更大。陳偉濤指出，家大業大更容易成為訴訟和各種爭議的標的，如果說創業需要公司制度來管控風險，那麼守業則需要信託制度來隔離風險。陳偉濤律師舉例說明財富保護信託對守業的重要性：假設你在人行道上行走，被路人撞倒而受傷、住院，造成人身損失，而肇事者拒絕賠償，這個人單身、無房產、無存款、無工作和收入，你是否要雇用律師對他提起民事賠償訴訟呢？同樣情景，如果肇事者有房產、有存款、有工作和收入，在這種情況下，通常受害者會雇用律師對肇事者提起民事賠償訴訟，這就說明為什麼守業更有風險。

陳偉濤律師擅長辦理遺囑設立及協助遺產繼承，滿足客戶的切身需求，各界人士若有遺囑設立、遺產繼承等方面問題，歡迎聯繫陳偉濤律師。電話：718-766-2567，地址：38-08 Union Street, 11A, Flushing, NY 11354，電郵：[email protected]

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