ALADDIN在百老匯慶祝其第九週年的公演

根據Academy Award®獲獎動畫片改編的熱門音樂劇Aladdin於2023年3月20日(星期一)在百老匯 慶祝其第九週年的公演。這部人氣音樂劇於2014年3月20日在新阿姆斯特丹劇院公演,獲得一致好評,並迅速成為近年轟動一時的作品之一。

這部百老匯的作品被The New York Times譽為「精彩而奢華」,它已經打破了16項新阿姆斯特丹劇院的紀錄,並在四大洲推出了九部作品。在全球各地的觀看人數超過1,600萬人,目前正在百老匯和北美、東京、墨西哥城和馬德里巡迴演出,而英國巡迴演出則訂於今年開幕。這部百老匯作品最近進行了第3,000場演出,並躋身百老匯最長壽的20部作品演出之列。

迄今為止,在阿拉丁的3,093場演出中,已經累計有430萬觀眾觀看了數量驚人的特效:

• Aladdin和Jasmine魔毯上飛了100多英里,同時演唱了獲得奧斯卡獎 的“A Whole New World”;

• Genie在令人驚嘆的“Friend Like Me”中點燃了超過115,000個煙火;

• 在第二幕的開場戲“Prince Ali”中,演員和服裝團隊閃電般地快速更換了超過200,000套服裝。

同樣創紀錄的是,隨著Some Like It Hot的上映以及Aladdin和The Book Of Mormon相繼取得成功,導演兼編舞Casey Nicholaw現有三部音樂劇在百老匯上演。Nicholaw在Aladdin巡迴演出中實現了這罕見的成就兩次,此外,還有兩次有高達四次的同時演出(他的其他作品是Something Rotten、Tuck Everlasting、Mean Girls和The Prom)。除了出色的Main Stem活動外,在長達九年的Aladdin巡演中,Nicholaw還推出了七場全國巡演。

有關Aladdin的製作攝影和花絮鏡頭,請瀏覽:www.press.aladdinthemusical.com。

目前由Michael Maliakel主演的Aladdin首次在百老匯亮相、Michael James Scott扮演Genie、Sonya Balsara扮演Jasmine、Jonathan Weir扮演Jafar。該劇還邀請了Milo Alosi、Zach Bencal和Brad Weinstock擔任Aladdin的助手Kassim、Babkak和Omar,並由JC Montgomery扮演Sultan、Don Darryl Rivera扮演Iago;Korie Lee Blossey、Jeremy Gaston和Wes Hart為後備主演。

Aladdin的團隊還包括Zare Anguay、Nicole Athill、Keely Beirne、Netanel Bellaishe、Michael Callahan、Mathew deGuzman、Mark DiConzo、Brian Dillon、Max B. Ehrlich、Samantha Farrow、Carissa Fiorillo、Keisha Gilles、April Holloway、Cameron Jackson、Heather Makalani、Pierre Marais、Bobby Pestka、Ariel Reid、Tyler Roberts、Jaz Sealey、Marcus Shane、Angelo Soriano、Jacob Taylor Sparks、Cassidy Stoner、Katie Terza、Brittany Nicole William和David Wright Jr。

關於ALADDIN:

Aladdin由Disney Theatrical Productions製作、Thomas Schumacher 執導,配樂包括Tony Award®得主和八屆 Oscar®獎得主Alan Menken(Beauty and the Beast、Newsies、Sister Act),填詞人為兩屆Oscar獎得主的Howard Ashman(Beauty and the Beast、The Little Mermaid)、三屆Tony Award得主和三屆Oscar獎得主Tim Rice(Evita、Aida)以及六屆Tony Award提名人Chad Beguelin(The Wedding Singer)、Beguelin編劇,並由Tony Award得主Casey Nicholaw(The Book of Mormon)執導和編舞。

Aladdin改編自迪士尼 動畫電影和包括《One Thousand and One Nights》在內數百年悠久的民間故事,在這部大膽的新音樂劇中,以戲劇方式將這些故事展現新活力。Aladdin的旅程將觀眾帶入充滿冒險、經典喜劇和永恆浪漫的刺激世界,新作品配有完整的配樂,包括Academy Award獲獎配樂中的五首備受喜愛的歌曲,還有更多專門為舞台而創作的歌曲。

動畫片Aladdin於1992年由迪士尼發行,取得空前成功,成為當年票房收入最高的電影。本片獲得了奧斯卡最佳原創音樂獎,並推出了熱門歌曲《A Whole New World》,後者獲得了該片第兩項Academy Award最佳原創歌曲獎。這首歌的Peabo Bryson/Regina Belle版本在Billboard百大熱門排行榜上飆升至第一位。

Aladdin由七次榮獲Tony獎得主的場景設計師Bob Crowley、七次榮獲Tony獎得主的燈光設計師Natasha Katz、兩次榮獲Tony獎得主的服裝設計師Gregg Barnes和音效設計師Ken Travis共同設計。製作團隊還包括視錯覺設計師Jim Steinmeyer、髮型設計師Josh Marquette和化妝師Milagros Medina-Cerdeira。音樂團隊由音樂主管兼音樂總監Michael Kosarin領導,他還創作了聲樂和配樂安排,而管弦樂隊成員Danny Troob和舞蹈音樂編曲家Glen Kelly也加入了團隊。John MacInnis為助理編舞、Clifford Schwartz為資深製作主管、Jason Trubitt為製作主管及Myriah Bash為總監、Anne Quart為聯合製片人。

更多資料,請瀏覽:AladdinTheMusical.com。