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中國信託全球速匯 電匯至中國信託全球網絡免手續費

紐約訊

中國信託銀行(CTBC Bank USA)推出中國信託全球速匯服務，客戶透過在美國的中國信託帳戶匯款至全球中國信託分子行，即可享有免手續費的優惠。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來，為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、大陸、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等地區，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天、一周七天24小時，只需簡單步驟即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行目前在全美共有19家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州。為提供更優質的客戶服務，中國信託銀行持續擴大分行據點並提升客戶體驗，打造華人社區銀行的領導品牌，至去年年底共有5家新分行開幕，包括爾灣、鑽石吧、天普市、托倫斯及核桃市，哈仙達崗分行也將在第二季度投入營運。中國信託銀行分行遍佈南加州華人社區，提供存款、房屋貸款、財富管理及各類型的商業性貸款等服務。

全新中國信託個人數位銀行提供多項新功能，客戶無論在各地都可輕鬆理財和儲蓄管理。網路開戶只需3分鐘即可完成，並享有優惠利率，瞭解更多詳情請上網：www.ctbcbankusa.com，或致電中國信託銀行：1-888-308-0986。

加州 貸款 華人

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