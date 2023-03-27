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王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業 提供全面優質的牙科保健服務

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業。
王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業。

王嘉廉社區醫療中心的法拉盛全新牙科診所現已開診，歡迎區內民眾預約。該醫療中心的嶄新診所大樓寬敞明亮，採用先進的醫療技術與設備，為社區提供全面優質的牙科保健服務，包括：常規檢查、牙齒清潔、口腔X光檢查、補牙和鑲牙冠、拔牙、牙根管治療、牙周病基礎治療、假牙和牙橋醫護服務、專科轉介和促進口腔健康的健康教育等。

醫療中心駐診牙科醫護人員經驗豐富、技術一流，悉心聆聽每位就診者的需求，並結合就診者的個人身體情況制定治療計劃，幫助就診者綻放健康自信的笑容；專業醫護團隊致力為法拉盛社區及周邊地區提供卓越的牙科保健服務。

王嘉廉社區醫療中心接受大多數的醫療保險，包括政府醫療補助(Medicaid)、基本計劃(Essential Plan)、兒童保健計劃(CHIP)，同時為符合資格的就診者提供醫療費用優惠。該醫療中心深信每位民眾都應獲取優質的牙科服務，並為此不懈努力。

保持口腔健康，歡迎致電預約牙科服務。王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所地址：皇后區法拉盛40路131-72號，緊鄰40路與大學點大道交界處；電話：718-587-1111；詳情請瀏覽網頁：https://www.cbwchc.org/dental_ch.asp。若居住在曼哈頓下城的民眾，亦可前往華埠獲加街125號的牙科診所接受服務，電話：212-226-9339。

王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業。
王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業。

法拉盛 醫療保險 華埠

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