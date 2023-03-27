移民專家劉宇分析新法EB-5 實質排期、雙遞交、快速綠卡

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去年3月15日正式通過的「EB-5改革和誠信法案」（EB-5 Reform and Integrity Act，可簡稱RIA法案及EB-5新法），為在該法生效後辦理EB-5投資移民的申請人創立了「簽證 預留」的新EB-5綠卡 審理通道，並從每年一萬個EB-5綠卡名額中劃分出3200個綠卡名額，分配給投資到「簽證預留」項目的綠卡申請人。

貝特曼集團創始人、中國政法大學中國移民法研究中心副主任、前中美雙執照律師、有逾20年移民行業經驗的劉宇稱，簽證預留項目分為三類，分別為：城市高失業率地區，每年可分配1000張簽證預留綠卡名額；鄉村地區，每年可分配2000張簽證預留綠卡名額；基礎設施項目，每年可分配200張簽證預留綠卡名額。

EB-5新法生效後，貝特曼集團曾發文指出新法的簽證預留條款(visa reservation)和同時遞交綠卡申請的條款(concurrent filing)，在新法實施的早期無排期階段，為中國大陸投資人及在美人士創造了兩個前所未有的歷史機遇：

1. 快速綠卡：早期的EB-5申請人，若投資到符合「簽證預留」的地區，並及時準備和遞交申請，將不會產生排期，從而得以進入美國綠卡的申請快車道。

2. 雙遞交：新法允許在無排期的情況下，美國境內的申請人可以同時遞交I-485綠卡申請這個條款(concurrent filing)，結合了新法創立的「簽證預留」條款(visa reservation)，將為在美國境內的申請人創造一個立即在美合法化的快車道。

隨著新法EB-5申請的遞交量不斷增加，為進一步分析其未來排期，以免重復舊法EB-5的排期困境，在分析未來排期之前，劉宇律師籍本文來理清一下公告排期、實質排期、雙遞交和快速綠卡這幾個概念，以及它們之間的關係。

公告排期：美國國務院簽證辦公室會根據移民申請的已批准數量，來決定當年綠卡名額的分配，目前新法EB-5處於早期階段，還沒有被批准的申請，因此新法EB-5的排期公告目前是「無排期」的狀態。

實質排期：公告排期是根據移民申請的已批准數量來確定的，目前新法EB-5下，一份EB-5申請在遞交時，前面還沒有被批准的申請，所以是無排期的；但當它被批准時，它前面可能已經有很多批准了，屆時，這份EB-5申請就可能是有排期的，這就是它的「實質排期」。所以，一份EB-5申請實際上有兩個排期指標：一個是當前的「公告排期」，另一個是未來的「實質排期」。

公告排期決定了這份EB-5申請可否進行「雙遞交」【公告排期→雙遞交】（按照表B遞交I-485實際上也是一種推遲的雙遞交）；實質排期決定了這份EB-5申請在被批准後，還要等多久才能被分配綠卡名額，無實質排期時會立刻被分配綠卡名額，實現「快速綠卡」【實質排期→快速綠卡】。

美國政府根據EB-5的批准數量而不是遞交數量來設置排期，而雙遞交的時間視窗要遠長於「實質排期」出現的時間，當「實質排期」已經實際產生了的時候，「公告排期」還會保持一段無排期的狀態，仍然可以進行雙遞交。換一個角度說，當國務院的排期公告還在顯示新法EB-5是無排期狀態的時候，它實質上可能已經產生實際上的排期了，只是因為移民局 的批准速度慢，排期還沒有顯示在排期公告中。

「快速綠卡」只有在無「實質排期」的情況下才能實現。雙遞交是美國境內身份合法化，並不等於快速綠卡，一旦產生隱性的實質排期，就只能實現雙遞交，而不能再實現快速綠卡了。

新法生效至今已經一年，越來越多人希望趕上新法下的「雙遞交」和「快速綠卡」的時間視窗，盡快獲得美國身份。在EB-5日漸火熱的今天，有必要根據目前的全球遞交情況，結合高失業率地區專案和鄉村專案的名額情況進行深入分析，一方面把握好項目的投資安全性，另一方面對高失業率地區和鄉村地區未來的各種排期可能進行深入的瞭解。歡迎掃描二維碼關注貝特曼的公眾號，或收看貝特曼視頻號上的直播。