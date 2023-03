近期活動

● Deliver Meals To Seniors

義工服務:送餐至長者手中 急需志工(線下)

3月28日(週二)上午8點半至下午2點

主辦:Florence E. Smith Senior Services

https://www.newyorkcares.org/projects/deliver-meals-seniors-1380

● BALANCING LIFE AND BUSINESS WOMEN INTERNATIONAL MONTH

國際女性月:平衡生活與事業討論會(線下)

3月28日(週二)上午9點半至上午11點半

主辦:The Queens Chamber of Commerce

https://queenschamber.glueup.com/event/balancing-life-and-business-women-international-month-73173/

● A Doll's House

玩偶之家:改編自易卜生名劇 由奧斯卡 影后雀絲坦領銜(線下)

3月28日(週二)晚上7點至晚上9點

主辦:Hudson Theatre

https://www.newyorktheatreguide.com/show/26989-a-dolls-house-tickets

● The 2023 Patricia Orden Memorial Symposium: Community Printmaking

2023年帕崔西亞奧登的紀念研討會:社區的版畫藝術(線下)

3月29日(週三)下午6點至晚上8點

主辦:The Museum of Modern Art

https://www.moma.org/calendar/events/8664

● Tosca

托斯卡:普契尼名作 經典重現紐約(線下)

3月30日(週四)晚上7點半至晚上10點半

主辦:The Metropolitan Opera

https://www.metopera.org/season/2022-23-season/tosca/

● StoryTime @ MCNY: City Sights, Smells, and Sounds

故事會時間:今年首場紐約市博物館 故事會 快帶著您的孩子來體驗吧(線下)

3月31日(週五)上午10點至上午11點

主辦:the Museum of the City of New York

https://www.mcny.org/event/storytime-mcny-city-sights-smells-and-sounds-2

● K-Pop Dance Night

韓流舞曲之夜:紐約韓國文化中心聯合舉辦 更有前Miss A成員Min爲觀衆帶來精彩表演(線下)

3月31日(週五)晚上7點半至晚上9點半

主辦:Lincoln Center's David Rubenstein Atrium

https://www.lincolncenter.org/series/lincoln-center-presents/k-pop-dance-night-249

