富國銀行舉辦RIGHT TO BE 旁觀者介入講習會

旁觀者介入講習會現場。

為因應在全美主要城市日益泛濫的仇恨犯罪 事件，以終止所有形式之騷擾為目的，富國銀行(Wells Fargo & Company)聯手非營利組織Right To Be（原名Hollaback!），在紐約市（3月9日）和舊金山（3月15日）的AMC電影院 ，舉辦旁觀者介入講習會(By Standers Workshop)。該會由NBC News/MSNBC主播呂勇詩(Richard Lui)主持，開放社區組織和富國銀行員工參與。

講習會得到亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice- AAJC)和AARP的大力支持，主題是講解以旁觀者介入的五個「D」策略（Distract分散注意、Delegate授權他人、Document記錄、Delay拖延、Direct指揮）為主的教育課程，由Right To Be共同創辦人兼執行總監Emily May主講。現場進行了以偏見為動機的騷擾行為為主題的小組討論，講習會的目的是教導群眾在目睹騷擾及仇恨犯罪時，作為旁觀者可以採用的主動方式，以及如何安全地緩和局面並協助被害人。有意瞭解旁觀者介入有關細節，請登入：RightToBe.org。

全美各地的仇恨犯罪近年來不斷攀升，根據FBI聯邦調查局統計，僅2021年就發生7262起，在過去10年中排名第三。近期數據顯示，以種族、宗教、性別或其他因素為動機的犯罪，去年在全美主要城市持續上升；紐約市和舊金山優先獲選為旁觀者介入講習會的舉辦地點，就是因為這兩個城市有極高數目的仇恨犯罪事件。

Right To Be共同創辦人兼執行總監Emily May表示：「騷擾行為可以多種形式發生，我們每天都會在工作場所見到各種有意無意、似真似假的種族偏見，甚至是毫不遮掩、光明正大的性別歧視。我們經常希望驅散這些行為，卻不知如何著手。講習會將賦權公眾，讓他們擁有必需的技能，以旁觀者的身份逐步緩和騷擾行為，我們的目標就是將旁觀者轉變為盟友！」

講習會是去年12月推出的「全國性旁觀者介入運動」的一部分，該運動釋出由Richard Lui以志工身份代表亞裔 新聞工作者協會(Asian American Journalists Association, AAJA)執導的網絡視頻系列。這個計劃的公眾服務宣導正在全國Comcast頻道播放，同時在全美50州的AMC電影院播出。

呂勇詩表示：「我在過去10年間報導反亞裔仇恨犯罪以及針對非裔、西語裔(Latina/o/x)、LGBTQIA+社區攻擊事件的經驗中，見到許多旁觀者很想幫忙卻手足無措的情況。教導群眾如何安全地介入及緩和緊張局面，這種需求刻不容緩！」

富國銀行多元化、平等與包容策略和員工事務負責人Kimberly Bertz表示：「富國銀行致力於創造一個涵蓋我們個人、思想、如何決策的廣泛代表性文化。擁有充分尊重並珍視個別差異和不同想法的包容環境，不僅是經營企業不可或缺的作法，也是正確的作法。作為一個在發生許多仇恨犯罪的城市和鄰里運營的組織，富國銀行對這件事十分憂心。旁觀者介入講習會是一個提倡歸屬感的好辦法，不僅能夠凝聚向心力，在人與人之間產生連結，同時提醒我們在維護社區安全上所扮演的重要角色。」

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