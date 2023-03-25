《中國新聲代》紐約賽區 決賽4月8日舉行

紐約賽區試唱會吸引了眾多喜歡歌唱表演的兒童青少年來比試。

《中國新聲代》紐約賽區的決賽訂於4月8日下午二時，在皇后劇場 (Queens Theatre)舉行，分三級年齡組比賽。大會特別邀請香港搖擺天使梁安琪作為表演嘉賓，決賽門券現已開始發售。

本次紐約賽區試唱會由周榮達主持，評委分別有西域傳媒總裁阮健華、第一屆超新星歌唱大賽冠軍李宣欣與季軍蕭珊珊。試唱會由選手自我介紹和自選歌曲分別演唱，評審導師們分別給出評語，選手們獲益良多。最終入圍 決賽的選手分別是：1號楊邇悠（7歲）、2號吳雨錡（14歲）、3號張賢序（10歲、4號靳睿橋（6歲）、5號齊孝茵（14歲）、7號汪樂樂（11歲）、8號樑詩豔（11歲）、9號鄭千翊（7歲）、10號楊琪旭（11歲）、11號陳靖儒（14歲）、12號王星蕾（15歲）、13號蔡依華（10歲）、14號沈志遠（12歲）、15號周淼義（11歲）、16號馬光澤（14歲）、17號薑在隆（8歲）、18號伍詠芝（10歲）、19號郝福凱（14歲）、20號郝佳佳（12歲）、22號張子靈（13歲）、23號丁子甜（8歲）、25號李卓芝（13歲）、26號林志玲 （6歲），一共23位。

《中國新聲代》是湖南廣播電視台金鷹卡通衛視推出的大型兒童歌唱類節目，主要面向6歲到15歲的兒童、青少年，倡導正能量的音樂表達，對經典曲目進行時尚改編，深度挖掘孩子的音樂才華，尋找最具時代感的好童聲。這檔高能IP節目，每季保持著高水準、多話題和全媒影響力，節目視頻在金鷹卡通衛視、視頻網站、自媒體、社交網站、音樂電臺、音樂APP和KTV等都保持著超高人氣。《中國新聲代》騰訊視頻點擊量破17億，在微博話題閱讀量近20億，成為了愛唱歌孩子們的夢想殿堂。

《中國新聲代》堅守「聽孩子們唱歌，為孩子們寫歌」的初心，網羅全球最有音樂天賦的孩子，往季邀請過張傑、華晨宇、黃子韜、曹格、張碧晨、汪蘇瀧、金志文等多位實力唱將擔任音樂導師，為孩子們的音樂夢想保駕護航。今年《中國新聲代》將重磅迴歸，璀璨炫目的舞臺、活力洋溢的面孔、專業頂級的音樂，這是親子家庭的視聽盛會，也是品牌「聲」入人心的絕佳舞臺。

決賽將於4月8日下午二時在皇后劇場舉行，當天門票一律$38，紐約賽區詳情及購票查詢，請電話聯繫：9176860866。