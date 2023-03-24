我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

順心牙科客制植牙方案 還患者一口好牙

紐約訊
順心牙科診所提供優質的牙齒治療及護理方案，接受多種保險，自費者有特價優惠。
順心牙科診所提供優質的牙齒治療及護理方案，接受多種保險，自費者有特價優惠。

順心牙科為提升病患看診安全品質，提供符合政府標準的安全設備，如UltraHEPA空氣過濾系統、一次性手術椅套（每次手術後換新）等，同時全體員工皆戴口罩，以確保員工及就診者的社交安全。除安全設備外，該診所還提供優質的治療及護理方案，輔以最先進的牙科儀器，可謂達到完美境界。

順心牙科診所得郭爽牙醫博士加盟，使該診所陣容如虎添翼，更上一層樓。張國順牙醫博士細心診症，根據病人需求制定客製化的植牙方案，確保植牙品質的同時，提供患者完善的醫療呵護。該診所提供植牙前的免費諮詢，同時提供植牙優惠價，採用最先進的植牙專用3D電腦斷層影像機進行確診，增加植牙治療的安全。

張國順牙醫博士擁有多年的植牙手術和隱形矯正經驗。他提醒各界，牙齒的保健與身體健康息息相關，如蛀牙、牙齦炎、牙周炎和牙齒鬆動等，除了疼痛帶來的不適之外，還會逐漸影響消化、胃腸等系統，從而耗損整體健康。

當牙齒缺失後，牙醫師會建議病人植牙。有些患者考慮到經濟的因素，往往會選擇活動假牙及固定義齒。但活動假牙的缺點是咀嚼功能低、不舒服，唯一的優點是費用低，但時間久了會使牙齦萎縮。固定橋義齒的優點是比種植牙費用相對低一些，比活動假牙舒服，咀嚼功能和美觀方面也相對更好一些，缺點是需要用健康的天然牙作為基礎，長久的固定橋義齒會縮短天然牙齒的使用壽命。植牙是在沒有天然牙齒的情況下，植入一個或兩個牙齒，以獲得義齒的穩定性和保持力。植牙原則上應種在骨質最好及最能支撐牙橋的骨上，但太多植牙體擠在一起，有些根本用不著來支撐牙橋，浪費金錢又徒勞無功，而且植牙體愈多愈難清潔，故必須慎選有經驗的植牙醫師製訂針對性的方案，以防出現諸多植牙後遺症。

目前的研究表明，牙周病與罹患心臟病有關聯，科學家發現這兩種疾病之間會產生相同類型的炎症，因此專家建議患有心臟病的人應該接受牙周病檢測。牙周病是由牙齒周圍的細菌聚集而引起的，這會導致牙齒周圍的骨骼和牙齦遭到破壞，安全起見必須由牙周病專家治療，採用各種治療方案來清除牙齦深處的細菌，比如深層清潔和手術。

順心牙科診所主治：綜合牙科檢查、洗牙、牙周病、抽神經、隱形矯正、美容補牙、牙套、牙橋、人工植牙/微創植牙、立即性植牙、全口重建植牙、活動/固定假牙植牙、補骨手術等。該診所接受多種保險，自費者有特價優惠，電話：718-321-8006（通國、英、粵語），新地址：136-33 37th Ave, #5C, Flushing（復興大廈），周三、日休息。

手術 心臟病 檢測

上一則

珍珠奶茶原物料 HOJA FOOD 進軍佛州市場

下一則

移民案件免費律師 民代聲援維權

延伸閱讀

舒小泉牙醫診所提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫診所提供全頜迅速種植修復技術
金氏牙科 母親節期間植牙優惠收費900元

金氏牙科 母親節期間植牙優惠收費900元
蔡秉宏牙醫診所專精治療成人兒童牙齒保健護理

蔡秉宏牙醫診所專精治療成人兒童牙齒保健護理
紓解公營人力荒 港府倡牙科生「綁3年」業界憂損報讀意願

紓解公營人力荒 港府倡牙科生「綁3年」業界憂損報讀意願
Dr. Kim's Dentistry 植牙含牙冠特價899元

Dr. Kim's Dentistry 植牙含牙冠特價899元

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款