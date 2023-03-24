順心牙科客制植牙方案 還患者一口好牙

順心牙科診所提供優質的牙齒治療及護理方案，接受多種保險，自費者有特價優惠。

順心牙科為提升病患看診安全品質，提供符合政府標準的安全設備，如UltraHEPA空氣過濾系統、一次性手術 椅套（每次手術後換新）等，同時全體員工皆戴口罩，以確保員工及就診者的社交安全。除安全設備外，該診所還提供優質的治療及護理方案，輔以最先進的牙科儀器，可謂達到完美境界。

順心牙科診所得郭爽牙醫博士加盟，使該診所陣容如虎添翼，更上一層樓。張國順牙醫博士細心診症，根據病人需求制定客製化的植牙方案，確保植牙品質的同時，提供患者完善的醫療呵護。該診所提供植牙前的免費諮詢，同時提供植牙優惠價，採用最先進的植牙專用3D電腦斷層影像機進行確診，增加植牙治療的安全。

張國順牙醫博士擁有多年的植牙手術和隱形矯正經驗。他提醒各界，牙齒的保健與身體健康息息相關，如蛀牙、牙齦炎、牙周炎和牙齒鬆動等，除了疼痛帶來的不適之外，還會逐漸影響消化、胃腸等系統，從而耗損整體健康。

當牙齒缺失後，牙醫師會建議病人植牙。有些患者考慮到經濟的因素，往往會選擇活動假牙及固定義齒。但活動假牙的缺點是咀嚼功能低、不舒服，唯一的優點是費用低，但時間久了會使牙齦萎縮。固定橋義齒的優點是比種植牙費用相對低一些，比活動假牙舒服，咀嚼功能和美觀方面也相對更好一些，缺點是需要用健康的天然牙作為基礎，長久的固定橋義齒會縮短天然牙齒的使用壽命。植牙是在沒有天然牙齒的情況下，植入一個或兩個牙齒，以獲得義齒的穩定性和保持力。植牙原則上應種在骨質最好及最能支撐牙橋的骨上，但太多植牙體擠在一起，有些根本用不著來支撐牙橋，浪費金錢又徒勞無功，而且植牙體愈多愈難清潔，故必須慎選有經驗的植牙醫師製訂針對性的方案，以防出現諸多植牙後遺症。

目前的研究表明，牙周病與罹患心臟病 有關聯，科學家發現這兩種疾病之間會產生相同類型的炎症，因此專家建議患有心臟病的人應該接受牙周病檢測 。牙周病是由牙齒周圍的細菌聚集而引起的，這會導致牙齒周圍的骨骼和牙齦遭到破壞，安全起見必須由牙周病專家治療，採用各種治療方案來清除牙齦深處的細菌，比如深層清潔和手術。

順心牙科診所主治：綜合牙科檢查、洗牙、牙周病、抽神經、隱形矯正、美容補牙、牙套、牙橋、人工植牙/微創植牙、立即性植牙、全口重建植牙、活動/固定假牙植牙、補骨手術等。該診所接受多種保險，自費者有特價優惠，電話：718-321-8006（通國、英、粵語），新地址：136-33 37th Ave, #5C, Flushing（復興大廈），周三、日休息。