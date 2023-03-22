詐騙可能發生在任何人身上，以下是最常見騙局的和大家如何保護自己的建議

您認識的人很可能是欺詐或詐騙 的受害者。因為疫情，欺詐者正在尋找新的方法和尋找新的受害者。好消息是，消費者可以通過簡單的方法來確保財務安全並進行反擊。

詐騙者總是想出新的方法騙錢。大通最近對 2,000 名消費者進行的調查中，84% 的受訪者認為近年來詐騙和騙子變得更加老練。要識破欺詐，重要的是要更多地瞭解最常見的騙局、自己如何預防，以及如果受害後該怎樣處理。

紐約法拉盛College Point Blvd大通銀行分行的當地社區經理 Charles Lin 能幫助您瞭解那些是最常見的騙局，以及您可以採取哪些步驟來保護您的資訊並保留住您辛苦賺來的錢。

欺詐和詐騙有多普遍？

Charles Lin：不幸的是，欺詐案件正變得越來越普遍，也越來越複雜。事實上，聯邦貿易委員會透露，2020年有350萬人報告成為欺詐或身份盜竊的受害者，比上一年增加了150 萬以上。更糟糕的是，許多欺詐者專門針對華裔消費者。

有哪些騙局是我們應該警惕並制止的？

雖然新的騙局總是層出不窮，但有幾種常見的詐騙方法年復一年地出現。如果您成為目標，騙局起初可能並不是那麼明顯。讓我們的許多客戶感到震驚的是，詐騙者會冒充熟悉的面孔，無論是近親還是社區人士，而且通過使用智慧手機 對您進行輕鬆的欺騙。因此，下次您在手機上收到短信或電子郵件時，請三思而後行。

舉幾個具體例子：

假冒銀行詐騙專家

他們的樣子：消費者通過看似來自銀行的短信收到欺詐提示。該消息要求他們驗證他們是否進行了某項購買或發送了一定數量的錢。在回答「不」之後，收件人會接到一個自稱是他們銀行反欺詐團隊的人打來的電話。該電話號碼甚至可能看起來是您銀行的真實電話號碼。

他們會詢問客戶的銀行用戶名、密碼或一次性密碼。有時他們會要求客戶匯款給他們自己或協力廠商，以「阻止」欺詐或取回他們的錢為由。一旦詐騙者獲得了某人賬戶的訪問權限或說服他們匯款，他們通常會停止聯繫，受害者的錢也就沒了。

如何阻止他們：不幸的是，詐騙者以許多銀行的消費者為目標，他們非常擅長通過「欺騙」或使他們的電話號碼看起來合法來偽裝自己。消費者永遠不應分享他們的銀行密碼、一次性密碼、ATM 密碼或向聲稱這樣做可以防止賬戶欺詐的人匯款。銀行員工不會給消費者打電話、發短信或發電子郵件要求，但騙子會這樣做。 如果您接到這樣的電話，請掛斷電話並撥打銀行的號碼。電話號碼在賬戶對賬單、信用卡 或借記卡背面或銀行網站上，以核實請求的真實性。

冒名頂替者詐騙

他們的樣子：有人會打電話或發郵件給你，聲稱來自你信任的組織，比如國稅局 。他們可能會威脅你說，如果你不繳納所欠的稅費或費用，他們就會對你提起訴訟。

如何阻止他們：如果您認為您確實有可能欠錢，請不要付錢給主動給您打電話或發電子郵件的人。相反，掛斷電話並直接致電有問題的組織。

祖父母詐騙

他們的樣子：你會收到孫子（或其他親戚）的電子郵件，說他們有麻煩了，急需用錢。

如何阻止他們：直接打電話給你的親戚。如果您無法聯繫到他們，請聯繫另一位認識他們並且可能知道他們的下落和情況的親戚。 無論您做什麼，都不要匯款、購買禮品卡或分享您的任何個人資訊，包括您的銀行用戶名和密碼。詐騙者使用威脅並試圖製造緊迫感來欺騙您。始終相信自己的直覺，並在出現問題時結束溝通。

你應該怎麼做才能阻止騙子？

Charles Lin：您可以採取一些措施來保護自己。

雖然我們之前在本報中已經給出了這個建議，但重複每一次都是值得的。 以下是我們建議您做和不做的事情：

要做到：

-瞭解最常見的騙局。欺詐者會利用任何對他們有利的東西—聲稱來自美國國稅局、假裝提供技術支援、用獎品或現金獎金來引誘你—等等！

-通過 Chase Credit Journey 免費監控信用評分。您甚至不需要成為大通客戶即可註冊！ 如果您的數據遭到洩露，它會通知您。 此外您還會收到有助於保護您的信用和身份的重要提示。

-如果您認為自己可能上了騙局，請仔細檢查您的賬戶。使用大通銀行，您還可以設置賬戶提醒，以便在賬戶交易時收到通知。

不要做：

-點擊電子郵件或短信中的可疑鏈接，除非您確定其來源可靠。 只能通過銀行的移動應用程式或銀行的網站操作您的帳戶。

-共用個人資訊。大通或任何其他銀行在與您聯繫時都不會要求您提供用戶名、密碼、ATM 密碼等。只有當您打電話討論您的賬戶時，銀行才會要求提供這些資訊。

-向聲稱來自您銀行的人轉賬。 銀行絕不會要求通過電匯、支票或其他方式匯款以「阻止或防止欺詐」。

-使用禮品卡向某人付款，特別是當他們聲稱需要他們從您的計算機中刪除病毒、停止對您的帳戶進行欺詐或購買機票來拜訪您時。

你還能做些什麼來保護自己免受欺詐和詐騙？

Charles Lin：要防止欺詐，您可以做的最有效的事情之一就是定期監控您的銀行和信用卡賬戶，這樣您就可以留意異常活動的跡象。

您銀行的移動應用程式可以隨時輕鬆跟蹤自己的財務活動。如果您發現可疑情況，請立即向您的銀行報告任何相關活動。

許多銀行，包括大通銀行，還允許您設置帳戶警報，通過發送自動通知來幫助您檢測 銀行或信用卡的異常交易。

如果您不確定您的銀行或金融機構是否已經提供這些工具或服務，請務必詢問。

如果您認為自己可能是欺詐或詐騙的受害者，則無需感到尷尬或羞愧。它可能發生在任何人身上。最重要的是立即採取行動。

要瞭解有關常見騙局的更多資訊以及如何阻止騙子的蹤跡，請訪問：www.chase.com/security-tips。 您還可以通過訪問以下網址瞭解識別和避免財務濫用的技巧：www.chase.com/financialabuse。

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