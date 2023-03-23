我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

紐約幼獅青少年管弦樂團 招募2023林肯中心音樂會團員

紐約訊
作曲家詹姆斯‧寇恩（見圖）所作長笛協奏曲，將由演奏家謝德堅在2023幼獅樂團林肯中心音樂會上進行世界首演。
作曲家詹姆斯‧寇恩（見圖）所作長笛協奏曲，將由演奏家謝德堅在2023幼獅樂團林肯中心音樂會上進行世界首演。

紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會正在積極招募團員參演，即日起接受報名。目前該團大舉招募的團員為10至18歲學生，須具備弦樂樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等。學生一經通過甄試，即成為正式團員，並有資格參予6月17日（周六）晚7點半，在林肯中心愛麗斯‧特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)舉辦的幼獅年度盛大公演。這將會是學生吸取舞臺臨場經驗，並與團員互動切磋砥礪的最佳機會。

多年來出任幼獅樂團音樂總監暨指揮的鍾啟仁(Chijen Christopher Chung)，全心投入策劃林肯音樂會，今年特邀長笛演奏家謝德堅(Kenneth Chia)在盛會中表演。他將獨奏作曲家詹姆斯‧寇恩(James Cohn)的長笛協奏曲，此乃世界首演，精彩可期！其他一併演出的曲目同樣令人振奮期待，包括：史密斯《星條旗進行曲》、柯普蘭《馴騎賽會》、柯普蘭/薛爾敦《阿巴拉契亞早晨》、古讓德曼《第2號美國民謠狂想曲》、鄧雨賢《望春風》（紀念謝喜嘉博士）、福特《向西行》、張徹/鮑元愷《高山青》、威廉斯《法櫃奇兵》、布魯貝克《蓋希文曲集》。

上述林肯中心音樂會部分經費，來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、佳美旅遊、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳，即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY)，門票：$70、$55、$40（學生與年長者八折），購票途徑：1. Alice Tully Hall Box Office，電話：212-875-5050；2. CenterCharge，電話：212-721-6500；3. 線上購票，網站：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑請查：www.youthorchestra.com，或電郵：[email protected]；行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)電話：347-306-2511，電郵：[email protected]；藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)電話：917-912-8288，電郵：[email protected]

為了做好音樂會的準備工作，該團已排定每周六在MS 158初中排演，地址為：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。

紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會特邀長笛演奏家謝德堅表演。
紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會特邀長笛演奏家謝德堅表演。
紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。
紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。

紐約市 中華民國 威廉

上一則

全球唯一「六四」紀念館 落腳曼哈頓

下一則

愛立提線無刀口線雕 達到無創美容效果

延伸閱讀

「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威
紐約皇后區法拉盛公寓大火 受災增至20戶

紐約皇后區法拉盛公寓大火 受災增至20戶
紐約團友會台灣暑期夏令營活動開始報名

紐約團友會台灣暑期夏令營活動開始報名
紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死
紐約法院旁傳炸彈威脅 反川者喊「逮捕政變領導者」

紐約法院旁傳炸彈威脅 反川者喊「逮捕政變領導者」

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照