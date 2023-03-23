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愛立提線無刀口線雕 達到無創美容效果

紐約訊
治療前（左）和治療後6個月（右），圖片由Susan Turner醫學博士提供。
治療前（左）和治療後6個月（右），圖片由Susan Turner醫學博士提供。

致力於醫學美容最新科技的陳惠萍醫生，可通過使用頂尖的愛立提線(Silhouette Instalift)達到無創美容效果。陳醫師專長微針美容、肉毒桿菌、皮膚填充、皮膚鐳射等服務，多方位促進膠原蛋白再生，賦予愛美人士由內而外的美，安全有效地提升顏值、對抗衰老。

陳醫師表示，愛立提線(Silhouette Instalift)是種免開刀的面部拉皮手術，使用FDA認證、用於臉部組織的緊實拉縫線材，成分可被吸收，手術後3-6個月可達到明顯緊密效果，適合30-50歲的輕熟族群，透過臉部拉提趨向年輕化。

由美國FDA批准的無刀口線雕(Silhouette Instalift)，是用童顏針的成分(Poly Lactic Acid)製作成一種雙向錐體拉線，一端錐體勾住下垂的組織將其向上提升，另一端錐體將其勾起的組織固定在理想的位置，用於下垂部位方位的調整(Reposition)，可提升下垂組織。童顏線會被慢慢吸收，新的膠原網開始再生，提升的效果也會越來越好。

無刀口線雕作為快速提升並收緊面部、下頜、頸部線條輪廓的美容技術，只限於受過專門訓練且合格的美容專科醫生操作使用。此項技術有著不用開刀、幾乎無痛、無需恢復期、立即見效、效果持久等優點，獲醫美專家大力推薦。

無刀口線雕使用溶解縫線來抬起鬆弛的皮膚，減少頸部、下頜和微笑線上的深線；它通常在局部麻醉下於1小時內完成，可以立即看到明顯效果，術後在48小時內恢復正常。

該手術只需在診所內局部麻醉下進行；手術過程中，醫生使用具有雙向錐體的縫線重新定位並抬高臉上的皮膚。Silhouette Instalift採用的是一種特別製作的線，含82%的童顏針成分(Poly Lactic Acid)；線中間鑲住錐體(Cones)，含18%的Lactide/Glycolyde；錐體一端鉤住下垂的組織將其向上提升，另一端錐體以懸掛手術將頰部真皮固定在升高的理想位置上。

開始時是靠縫線和錐體把下垂的組織提升拉緊，180天後直至一年半到兩年，隨著縫線及錐體自然地被身體吸收，同時刺激膠原蛋白產生，皮膚及皮下組織沿著種下的線刺激產生膠原網，繼續提升和重新定位中面的皮下組織並起到支撐的作用，收緊會更加明顯。通常針入口和出口點的皮膚會在一周內恢復原狀，不留疤痕。

陳惠萍醫師具有豐富的醫學美容治療經驗，附設最先進的美容儀器，也針對各種皮膚腫瘤及癌前病變提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老，退化色素斑、老人斑、疤痕等。地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點（接受保險、無保險優惠）。

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