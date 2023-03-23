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為華人爭光放彩 紐約華人百老匯歌舞團成立宴會

紐約訊
紐約華人百老匯歌舞團成立宴會明日舉行，入場票半價優惠，敬請把握！
紐約華人百老匯歌舞團成立宴會明日舉行，入場票半價優惠，敬請把握！

由露露明國際貿易公司主辦的紐約華人百老匯歌舞團成立宴會，將在本周五(3/24)於法拉盛君豪大酒店盛大舉行，VIP宴席$100（來就送$50），買三張可在卡拉OK點歌一首，六點進場，歡迎有興趣的僑胞購票入場參與盛會。

熬過了艱難痛苦的疫情，令人更加珍惜生活。為迎接美好時光，將世界華人團結在一起，紐約華人歌舞團因應成立，為華人歌唱，為華人爭光放彩，希望廣大華人支持參加。團長陳明表示，該團定期透過公開比賽挑選新團員，參加徵選沒有區域、性別限制，凡是對歌唱、舞蹈有興趣的僑胞皆可前往參與嘗試。該歌舞團成立後也會安排到世界各地演出，利用節日到災區服務災民，亦安排到中國各地演出，行程豐富、內容精彩。

為提高水平，該團將在本周五(3/24)於法拉盛君豪大酒店舉行歌舞團成立宴會，門票購買請至法拉盛緬街4002A號，周日在君豪三樓中午12點至下午2點。電話：917-681-9887（陳小姐），如有任何關於徵選團員的諮詢，可聯繫團長陳明，電話：718-968-5151，微信：#angelanys。

露露明國際貿易公司旗下集團設有華人服務項目，包括：投資房地產部、移民服務部（藝員移民擔保—考上本團）、房地產、留學、法律部、民事訴訟法庭文件整理及傳送翻譯、汽車貿易部、二手車交挽買賣保養維修20%OFF、招工部（招電招車男女司機&招女主持人）；該公司董事長賴繼明微信：Lainewyork。

華人 法拉盛 微信

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