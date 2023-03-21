范樹國、許英中醫學教授談中醫藥對濕疹的治療

范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助過無數病患。

位於法拉盛王子街的「國醫堂」，由精通中醫和針灸的范樹國教授和許英教授主理。

濕疹是皮膚病的常見病，其病變特徵是皮膚搔癢、反復發作、難以治癒。醫學 上有的稱它為「不死的癌癥」，因為它就如癌癥般難以治癒和痛苦。得了濕疹之後身體感到瘙癢難耐、十分痛苦，但又不會像癌症 那樣迅速死去，屬於中西醫皮膚科的疑難病癥之一。范教授與許教授有多年治療並治癒患者濕疹的經驗，在此從中醫角度分析濕疹的治療。

中醫以病因命名的濕瘡相當於濕疹。中醫學對外感六淫中的濕邪認識歷史悠久，十分深刻。

1. 濕性重濁、下趨，傷於濕，下先受之，故發病多在下肢、外陰等人體下部。

2. 濕為陰邪，其性粘滯、濕淫所致的皮膚病，病程較長，多纏綿。

3. 濕邪合並其他邪氣聯合致病。如濕熱、寒濕、風濕等；濕邪在人體內可以熱化或寒化，以致病情演變反復。

中醫學認為，濕疹是由於稟賦不足、皮膚衛外功能低、風濕熱浸淫肌膚而造成的，因脾失健運、營血不足、濕熱逗留，以致血虛風燥、肌膚失養所致。

某患者治療慢性濕疹多年，效果時好時壞，全身濕疹，新發舊痕無處不在。新發濕疹搔癢出水、反復發作，患者會痛苦焦慮、內心沉重，家長也會非常憂慮孩子所受的折磨。國醫堂提供三個星期的內服、外洗中藥治療，病人癥狀從基本消失到完全消失，直到完全治癒。

對於急性濕疹，患者會全身出現疹子，搔癢難忍、疹尖白不流水，一般男人會深恐自己患了尖銳濕疣；由於尖銳濕疣屬於性病範圍，他們會更恐懼。臨床上二者容易區分，急性濕疹治療效果會更好，短期內就可以治癒。

濕疹的起病原因非常復雜，是一種由多種內外因素引起的、具有多形性皮疹及明顯滲出傾向的炎癥性皮膚反應，其特點是伴有劇烈瘙癢，易反復發作和慢性化。濕疹難治，而尤以慢性濕疹為最；慢性濕疹的治療難點是皮膚肥厚和劇烈瘙癢、濕疹易反復發作等。

濕疹一般不會影響患者的壽命，但會嚴重影響患者的生活質量，且發病年齡較輕，對患者的影響可能是一輩子，痛苦不亞於癌癥。濕疹需要一直治療但很可能一直都治不好，雖然不像癌癥那樣呈快速進展能迅速置人於死地，但能讓你每天「癢癢癢」，想撓不敢撓、越撓越嚴重，甚至還會流水、反復發作，夢裏都在不停地撓，使得正常睡覺都成了一種奢侈。

濕疹又稱特應性皮炎，是一種難治性、復發性、炎癥性皮膚病，主要分為遺傳過敏 性皮炎、異位性皮炎、特應性濕疹、遺傳過敏性濕疹。這種疾病，從剛出生的小寶寶到老年人，每個年齡段的人都可能患上。這樣的病毒性疾病，通過中醫藥是可以治療甚至痊癒的。

《國醫堂》有幾十年中藥治療濕疹的經驗，可以幫助患者脫離苦海。范樹國教授是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。許英教授從事針灸臨床和教學、科研四十多年，擅長於治療各種痛症及調理亞健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等。通過許教授精湛的施針技術，配合穴位還能達到美容目的；「國醫堂」增設祛斑增白、抗衰老、治療青春痘等美容專案，運用中國的傳統針灸，安全、有效、無副作用地達到美容效果。