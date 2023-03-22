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紐約團友會台灣暑期夏令營活動開始報名

紐約訊
紐約救國團之友會「台北華裔兒童夏令營」，讓華裔學子「看見台灣．愛上台灣」。
紐約救國團之友會「台北華裔兒童夏令營」，讓華裔學子「看見台灣．愛上台灣」。

主題為「看見台灣．愛上台灣」的紐約團友會台灣暑期夏令營活動，現已經開始報名！在此，紐約團友會會長黃玉屏誠摯希望一直以來給予最大支持的家長們，能協助將這些訊息傳達給今年有興趣安排回台灣過暑假的親朋好友，若有任何問題，也歡迎隨時電話聯絡。

三年的疫情阻隔了回鄉的路，也隔絕了孩子們到台灣學習旅遊的機會。如今春暖花開，生活回歸正常，轉眼間夏天的腳步近在眼前，今年總算可以安排孩子們外出參加夏令營活動了。暑假計畫要回台灣的家長們，如何安排一個歡樂學習又有美好回憶的假期，是時候仔細考量一下了！

在各位的大力支持與鼓勵之下，「台北華裔兒童夏令營」雖然因疫情停辦了三年，但今年重新出發，正式邁向第十六年。能這樣「歷久彌新」，真的要感謝許多熱心家長們給予了諸多課程活動與安排設計的寶貴建議；也因此，這項夏令營才能如此深受喜愛，不僅更符合華裔家長對孩子學習中文的需求，也愈來愈豐富多元、大受好評。

今年的「華裔兒童台北夏令營主題」延續過去廣受歡迎的「看見台灣．愛上台灣」，特別在校外教學課程中安排前往台北市近郊各處觀覽美麗風景。此外，學員們置身在中文環境中，還能藉由每週的「文化參訪活動」實際體驗台灣同齡孩子們的日常娛樂與生活，可謂是難得的機會教育。本次活動從7月3日開始至7月28日，共四週，凡是6歲至12歲的華裔兒童均可報名參加。

另外，廣受好評的「海外華裔青少年志工服務營」，是特別為海外華裔高中及大學生所設計的營隊，除由新北市政府指導外，還有台灣救國團全力支持。活動從7月3日起至7月29日，包括第一週的中文及團康訓練課程、兩週的新北市小學英語團康遊戲服務活動、最後一週的台灣環島遊。環島行程中特別安排了探索教育的訓練學習，同時為了讓參與志工能夠融入台灣在地生活，在兩週的志工服務期間也特別安排大家到新北市的寄宿家庭中體驗Homestay，讓海外青少年親身感受「台灣青少年的日常」，加深對於「生活在台灣」的印象與感情。

至於「華裔青少年台灣中文夏令營」，則是為年齡介於12歲至20歲、對華語有興趣的海外青少年所設計，課程重點為「加強中文聽、說、讀、寫的能力」，從7月3日至7月28日，為期共四週。

暑假到台灣學習中文營隊的名額各有36名，志工服務營的名額僅有26名，環島遊的名額則有60名，名額有限，請盡早報名！下載報名表及活動須知，可上僑英文教基金會網頁下載相關資訊：http://www.CharmingWill.org。詳情請洽：516-699-2636（黃老師）、650-262-6638（童老師）；紐約團友會電話：516-987-5000，電郵：[email protected][email protected]

華裔 疫情 教育

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