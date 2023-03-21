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Citi獨家新春兔年優惠3/31截止請把握最後機會

紐約訊
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈；所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈；所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。

新年新氣象！兔年新春，Citi隆重宣佈：不論是新客戶還是現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享2023年專為Citi新春促銷活動而精心設計的贈品。

農曆新年是亞裔社區的傳統節日，只要有亞裔聚居的地方往往會熱烈慶祝，背後更代表著亞裔悠久的歷史及文化。

從文化角度來看，根據傳統生肖五行元素，2023年是「水兔年」，水代表財，可能預示財運當道。而且兔年是難得的「雙春」年，有兩個「立春」，分別落在農曆正月十四和農曆十二月二十五，可謂喜上加喜、雙喜臨門。

從社會角度來看，2015年，紐約市將慶祝農曆新年列入假期，所有公立學校會在這個傳統節日放假(Source: The New York Times, https://www.nytimes.com/2015/06/23/nyregi, on/mayor-de-blasio-to-make-lunar-new-year-a-school-holiday.html)。2022年，加州成為全美第一個將春節列入法定假期的州(Source: The New York Times, https://www.nytimes.com/2023/01/19/us/california-lunar-new-year.html)。兔年是法案生效後迎接的第一個農曆新年，為兔年帶來好兆頭，未來還有可能見證農曆新年成為聯邦法定假期，全美同慶！

Citi熱衷於支持其所服務的社區獲得進步。隨著農曆新年成為世界各地更廣泛慶祝和認可的節日，Citi非常榮幸能推出2023年新春促銷活動，為傳承這項富有底蘊的傳統出力。參與本次活動的亞裔藝術家和亞裔商家也和Citi一樣，致力於向本地社區提供卓越的服務，兔年著實開了一個好頭。

有紀念意義的一年值得更尊貴的慶祝和銘記，Citi尊重亞裔傳統，20多年來持續推出新春促銷活動。專為新春設計的獨家限量贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合，是兔年新春的最佳紀念禮。

客戶可以根據合格存款的金額獲得今年的兔年厚禮，包括：18K金「俏兔」金墜、24K純金「開元福兔」金墜、24K純金「雙兔成圓」金墜、24K純金「珠光寶兔」金墜 + 18K金鏈、24K純金「月兔」金墜、Mats Jonasson「栩栩祥兔」水晶擺飾組合、華裔設計師陳維平設計的24K純金「2023兔來金運到」擺飾。

在嶄新的兔年，Citi繼續全力支持亞裔社區，期待為民眾提供靈活的理財方案，幫助新年更進一步。此優惠活動於2023年3月31日截止，請立即行動，不要錯過這難得的機會！請親臨您當地的Citi分行，或前往：citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

贈品清單如表格所示，專爲本促銷活動而獨家設計；除Tier 4贈品外，金墜不包含金...
贈品清單如表格所示，專爲本促銷活動而獨家設計；除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。

亞裔 加州 紐約市

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