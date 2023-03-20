國稅局提醒退休人員 4/1是從IRA和401(k)中取錢的最後一天

美國國稅局提醒在2022年滿72歲的退休 人員，2023年4月1日星期六，是從個人退休安排(IRA)、401(k)和類似的工作場所退休計劃中開始取錢的最後一天。

該款項，稱為規定最低提領額，也就是RMD，通常在年底前領取。但是，任何在2022年滿72歲的人都受到一項特殊規則的保護，該規則允許IRA賬戶所有者和工作場所退休計劃的參與者最晚等到2023年4月1日才領取他們的第一筆規定最低提領額。換句話說，4月1日的特殊規則適用於1949年12月31日之後出生的IRA所有者和這些計劃的其他參與者。

4月1日的規定最低提領額截止日僅適用於第一年所規定的提領，對於以後的所有年份，規定最低提領額必須在12月31日之前完成。這意味著，在2023年4月1日或之前收到第一筆規定提領額（2022年）的納稅人，必須在2023年12月31日之前收到他們的第二筆規定最低提領額（2023年）。即使第一次提領實際上是規定的2022年的提領，它在2023年應納稅，並在2023年的稅表 上申報，與2023年的常規提領一起。

有關RMD問題的許多答案，可以在IRS .gov上的RMD常見問題解答中找到，大多數納稅人使用表III（統一壽命）來計算他們的RMD，配偶年輕至少10歲且是其唯一受益人的已婚納稅人使用表II。

對於那些提前計劃的人，從2023年開始，退休人員可以等到73歲才開始領取RMD。訪問IRS.gov，瞭解有關影響退休人員和退休計劃參與者的這一變化和其他變化的更多信息。