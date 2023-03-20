電動滑板車「買大送小」促銷活動

破天荒優惠「買大送小」，是僑胞選購電動滑板車不可錯過的良機，敬請把握！

座落於法拉盛 33大道上、專業經營電動滑板車的「利紅電器」，現正舉辦電動車 「買大送小」超值酬賓活動。僑胞不論是為自己或為家中孩童，皆是不可錯過的最佳添購時機。

利紅電器專業經營知名品牌SmooSat及MacWheel各類電動滑板車，除滑板車銷售外，維修、零件及備配也一應俱全。電器行中還有其他各種家用電器及工具，是僑胞居家生活的好幫手。此次電動滑板車「買大送小」活動中的各式滑板車，皆是深具口碑的優質電動滑板車車種，對於僅需單買的僑胞也可以提供優惠折扣，可以說是購買電動滑板的絕佳好時機。

在通貨膨脹的現在，電動滑板車的購買趨勢勢不可擋，在現代城市裡經常可以見到電動滑板車穿梭大街小巷的身影。由於電動滑板車靠電能驅動，因此，如果想作為一個簡單的非正規道路代歩工具，電動滑板車絕對會是一個很好的選擇，所以在選購電動滑板車時，續航力會是一個重要的考量指標。有些滑板車配有可拆卸電池，有的需要依靠外接電源充電，僑胞可依照自己的需求選定符合條件的車種。

電動滑板車的控制方式與傳統電動自行車相同，容易被駕駛者學習，配備可拆裝、可折疊的車座。與傳統電動自行車對比，電動滑板車的結構簡單、車輪小、輕巧簡便，能節省大量社會資源。近年來，鋰電池的電動滑板車快速發展，催生了新的需求和態勢。

早先的電動滑板車採用鉛酸電池、鐵車架，外置式有刷電機和皮帶傳動，雖然比電動自行車輕小，但是不便攜。現如今的新型電動滑板車結合了折疊、輕量、緊湊等優點，廣泛引起城市用戶的關注，開始迅速發展。

身為最重要、最有影響力的小輪徑車派系，電動滑板車一樣有著一分錢一分貨的價格及品質落差。電動滑板車除車架外，最主要的便是電機、電池、電氣的控制系統。電子控制系統用於控制整車電路，沒有電子控制系統就彷彿沒了心臟，電動車便不能正常運行，因此電子控制系統是選購電動滑板車時最需注意的。利紅電器負責人王先生經驗豐富、服務親切，是初選者的良師，也是經驗騎師的益友，歡迎僑胞把握這破天荒的「買大送小」優惠，前往採購。

利紅電器(Li Hong International Trading Inc.)地址：134-35 33rd Ave, Flushing, NY 11354，電話：718-675-0090，現擴大徵求外州經銷、零售商 。