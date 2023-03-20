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近期活動

紐約訊

近期活動

● Shodo Workshop for Beginners

日本書道初學者工作坊：由協會認證及富有多年教學經驗的書法家親授（線下）

3月20日（週一）下午1點至下午2點三刻

主辦：Japan Society

https://japansociety.org/events/shodo-workshop-for-beginners-3/

● An Evening with Jennifer Homans

舞蹈評述家珍妮佛·霍曼斯之夜：分享與美國芭蕾之父喬治·巴蘭奇的相處經歷（線下）

3月21日（週二）晚上8點

主辦：The National Arts Club

https://www.nationalartsclub.org/default.aspx?p=.NETEventView&ID=3865518&qfilter=&title=&type=0&ssid=323204&chgs=

● Bach’s St. Matthew Passion

巴哈神劇《馬太受難曲》：由男高音尼古拉斯 潘領銜擔任佈道者（線下）

3月23日（週四）晚上7點半至晚上10點

主辦：Wu Tsai Theater

https://nyphil.org/concerts-tickets/2223/bach-st-matthew-passion

華埠兒童青少年免費足球試訓及選拔（線下）

*需要先在官網登記預約

3月25日（週六）下午1點

主辦：06 UNITED INC

http://www.06united.com/youth_summer.htm

● 拉瘋喜劇一周年生日精品秀【吹！】（線下）

用笑聲激發凝聚力，參與重塑主流文化。

3月25日（週六）下午4點至下午6點

主辦：CrazyLaugh 拉瘋喜劇

https://crazylaughcomedy.com/

● 2023 Macy’s Flower Show

2023年梅西花卉展：歡慶今春 讓夢想在此綻放（線下）

3月26日（週日）至4月10日

主辦：Herald Square

https://www.macys.com/s/flower-show/?lid=flowershow_nav-macysflowershow

● The Red Turtle（2016）

動畫電影《紅烏龜：小島物語》：日本動畫室吉卜力工作室聯合製作（線下）

3月26日（週日）下午1點半至下午3點

主辦：MoMA

https://www.moma.org/calendar/events/8563

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表，請發email給我們：[email protected]。★

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