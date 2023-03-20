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金鷹成人日間護理中心 熱忱服務每位年長者

紐約訊
金鷹成人日間中心就像一個溫暖的大家庭，每月都會為會員一起慶生。 
金鷹成人日間中心就像一個溫暖的大家庭，每月都會為會員一起慶生。 

位於法拉盛市中心的金鷹成人日間護理中心，佔地超過1萬平方呎，具有完善的各項設備及專業的工作人員，堪稱老人護理中心的典範。自2011年開幕以來，金鷹本著優質的服務和「老吾老以及人之老」的精神踏實前行，中心上下員工細心呵護中心的每位長者，不僅獲得社區的肯定，也受到了廣大老年朋友的支持和愛戴。

金鷹成人日間護理中心廖主任Vivian表示，中心成立近12年來，全體同仁和金鷹的叔叔阿姨們朝夕相處、情如家人。她認為「人間重晚晴」，並無時無刻不以此來提醒自己及團隊。看到長輩們在一個快樂的環境享受溫情及陪伴，並透過中心的各項活動實踐自我成長，真正達到老有所用，這是她和同仁們最大的成就感和滿足。廖主任表示，金鷹本著敬老愛老的服務宗旨，打造了金鷹中心在僑界良好的口碑，法拉盛地方民政官員也不定時前來慰問耆老及肯定金鷹的貢獻。中心長者們的支持和信任，讓金鷹就像一個溫暖的大家庭。在未來的日子裡，金鷹成人日間護理中心將秉持一貫作風，持續提供專業及愛心，認真地為華裔耆老及其家人提供最可靠的服務。

金鷹成人日間中心地處市中心，交通方便、場地寬敞明亮，內設大堂和接待處、大型用餐廳及8個獨立的活動課室，耆老可以享受各種活動而不受干擾。金鷹有成立十一年的民樂隊及各種活動課程如舞蹈班、合唱班、太極、健康操、iPad、英語、繪畫（油畫/素描）、書法班、手工藝、卡拉OK、乒乓球、檯球、按摩室及休閒閱讀室等。金鷹的專業社工服務，可為會員解決各種信件及福利問題，此外每月為會員精心舉辦慶生活動，贈送生日禮物和生日蛋糕。該中心還有定期的節慶活動及戶外活動，讓耆老會員得以舒展身心，享受大自然的洗禮，亦可透過每次的活動增廣見聞、融入社區、與時俱進，真正實踐老有所養的長期護理計劃精神。

金鷹成人日間護理中心不僅提供長輩及家屬優良的日間照顧、社交、保健鍛鍊和資訊交流的地方，還會定期為會員舉辦各類講座、各項教育娛樂活動及課程，另外還提供營養豐富的早、午、晚餐。凡耆老擁有紅藍白卡(Medicaid)並需要保健和照顧服務者，歡迎前往諮詢參觀，電話：718-460-1888。也可於週一至週六親臨中心參觀，地址：36-36 Prince Street, 2FL, Flushing, NY 11354；或瀏覽網址：goldeneagleseniorcare.com。

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