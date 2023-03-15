新的一年為大家提供將財務健康放在首位的機會

財務健康是建立強大而穩定的家庭、社區和經濟的基礎，但對許多人來說，理解和管理財務仍然是一種挑戰。

隨著新一年的開始，大通銀行提醒客戶把確保財健康作為首位。我們紐約法拉盛 College Point Blvd.大通銀行分行的當地社區經理 Charles Lin為大家提供了能幫助大家設定和確保金融之旅成功目標的一些建議。

消費者可以採取哪些關鍵步驟來提高 2023年的整體財務健康狀況？

Charles Lin：管理您的錢可能很複雜，這就是為什麼將您的財務分解成更小的類別能幫助實現您的短期和長期目標。我們鼓勵我們的客戶優先考慮以下事項：

• 讓自己盡可能輕鬆地制定預算 。 我們為客戶提供了一個 Budget Planner 的網上工具，您可以使用它輸入預算、跟蹤支出並進行日常調整。

• 增加您的儲蓄 並在應急基金中預留資金以應對生活中所有的意外。知道自己已有保護，這有助於讓您高枕無憂。 使用 Chase Autosave，您可以選擇隨時或者指定日期從大通支票 賬戶轉賬到大通儲蓄賬戶 — 最低每天 1 美元。

• 平時通過按時支付賬單來建立您的信用（和信用評分）。 借助 Chase Credit Journey，用戶可以通過建立信用的操作輕鬆瞭解和監控他們的信用評分。

• 與銀行家進行1:1 會面。 對於個人的規劃過程，我們建議和銀行財務顧問合作，規劃從大到小的一切細節。 您可以在 chase.com/meeting 預定約會時間。

關於財務健康和安全方面，消費者如何保護自己免受詐騙 ？

Charles Lin：正如過去兩年新聞報導的那樣，針對社會大眾的騙局有所增加。這些騙局大多與救濟支票、失業救濟金、或者COVID-19 的虛假治療有關。學會識別想竊取您錢財的騙局至關重要， 以下是一些保護自己免受詐騙的最佳做法：

要做到：

• 瞭解最常見的騙局。欺詐者會利用任何對他們有利的東西 — 聲稱來自美國國稅局、假裝提供技術支援、用獎品或現金獎金來引誘你 — 等等！

• 通過 Chase Credit Journey 免費監控信用評分。您甚至不需要成為 Chase 客戶即可註冊！ 如果您的數據遭到洩露，它會通知您。 此外您還會收到有助於保護您的信用和身份的重要提示。

• 如果您認為自己可能遇上了騙局，請仔細檢查您的賬戶。 使用大通銀行，您還可以設置賬戶提醒，以便在賬戶交易時收到通知。

不要做：

• 點擊電子郵件或短信中的可疑鏈接，除非您確定其來源可靠。 只能通過銀行的移動應用程式(APP)或銀行的網站操作您的帳戶。

• 共用個人資訊。大通或任何其他銀行在與您聯繫時都不會要求您提供用戶名、密碼、ATM 密碼等。 只有當您打電話討論您的賬戶時，銀行才會要求提供這些資訊。

• 向聲稱來自您銀行的人轉賬。 銀行絕不會要求通過電匯、支票或其他方式匯款以「阻止或防止欺詐」。

• 使用禮品卡向某人付款，特別是當他們聲稱需要他們從您的計算機中刪除病毒、停止對您的帳戶進行欺詐或購買機票來拜訪您時。

如果您認為自己可能是欺詐或詐騙的受害者，無需感到尷尬或羞愧，因為它可能發生在任何人身上， 最重要的是立即採取行動。

首先，聯繫您的銀行、信用卡發卡金融機構或當地執法部門報告欺詐或騙局；他們會告訴您最好的解決辦法。 如果您有任何疑問，請訪問我們在法拉盛College Point Blvd的大通法拉盛分行。我們總是很樂意回答客戶的問題。

要瞭解有關常見騙局的更多資訊，以及如何阻止騙子的蹤跡，請訪問：www.chase.com/security-tips。 您還可以通過訪問以下網址瞭解識別和避免財務濫用的技巧：www.chase.com/financialabuse。

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