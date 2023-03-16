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中國浙江璟原北美辦事處 長期收購中國字畫

紐約訊
海外遺珍完璧故土是璟原的宏願，翰墨千秋手澤流芳是璟原的夢想。
海外遺珍完璧故土是璟原的宏願，翰墨千秋手澤流芳是璟原的夢想。

中國浙江璟原藝術是專業投資與收藏中國字畫及藝術品的公司，總部設在藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。該公司以強大的資金實力及資深的專家鑒定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、台灣、東南亞等地區，鑒定收購中國名家書法與繪畫，在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，該公司已在世界各地成功舉辦收購會活動近百次，本著「信用第一」的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。

僑胞除了透過每年的全球徵集活動給專家鑑定字畫外，平時也可聯絡該公司位於洛杉磯北美辦事處的代表王小姐。該公司將免費提供關於您藏品方面的最專業意見及合理估計。海外遺珍完璧故土是璟原的宏願，翰墨千秋手澤流芳是璟原的夢想，如您或親友在香港與台灣有大量藏品不便處理，請與該公司聯絡，該公司將安排專家前往當地上門收購。

璟原藝術收購作品種類包括：立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇及扇片等。該公司收購範圍有近現代字畫，包括：徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐云、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中；古代字畫包括：趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同和、陸潤庠。

該公司建議藏家事先將多個角度的藏品照片發至該公司北美徵集郵箱：[email protected]，或聯絡璟原藝術北美辦事處代表王玥小姐，電話：1-626-773-6336、郵箱：[email protected]。一旦專家初步審定圖片後，會與藏家預約見面，詳情請瀏覽該公司網站：www.jingyuanzj.com。

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