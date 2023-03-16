恒福陵園舉辦公展日 歡迎僑胞蒞臨參觀

恒福陵園亞裔服務部將於3月18日（星期六）、19日(星期日）在新州老佛爺郡「恒福陵園」舉行公展日，歡迎社區民眾致電洽詢詳情並蒞臨參觀。

適逢兔年雙春兼閏月，寓添福地更添福添壽，恒福陵園亞裔 服務部將於3月18日（星期六）、19日(星期日）在新州 老佛爺郡「恒福陵園」舉行公展日，歡迎社區民眾致電洽詢詳情並蒞臨參觀。

2023黑兔年屬於雙春年，即今年有兩個立春日，首個立春日在正月十四，第二個立春日則在臘月的二十五。民間有云：雙春為雙喜，一年打兩春，黃土變黃金。2023年閏二月，意味著一年中會出現兩次龍抬頭日，傳統上今年置業買金、置地、置福地都很好。

閏二月大約相隔十九年才會出現，上一次出現兩個農曆二月是在2004年。自古華人 喜歡在閏雙春購買福地或建造生基，因為有兩個龍抬頭，是陰陽曆法的完美結合，隱喻著生命在天地間，天人合一的融圓和諧關係，是百年難得一見的吉祥年。也就是說，今年是提早購買福地的好年份！

位於新州Lafayette小鎮的恆福陵園，是全美首個擁有九龍龜、萬福牌坊的高山墓園，在遠近山色的襯托下別有一番景致。站在海拔一百多層樓高的恆福陵園之上，眺望遠方的層層山巒，思念無限。恆福陵園的傳統中華墓園文化，呈現吉祥安寧，為華人家庭在風水寶地方面提供更好選擇。

恒福陵園採取亞裔特色設計，佈局合理、風水極佳、地勢高、青山環抱，距離唐人街約60分鐘車程。該陵園海拔100多層樓高，讓福地常年保持乾爽，不同區域的方位都可以有開闊的明堂，實屬難得的風水寶地。順勢開發出的美東罕見階梯式福位，更是為華人民眾提供了多種不同方位朝向的福地，讓華人家庭可以在同一個墓園選擇到適合自己家鄉風俗的福地，節省了時間和精力。

恒福陵園管理完善，擁有超過50年的專業墓園管理經驗，超過7000萬美金的維護管理基金確保福地可以得到高品質的永久維護和管理。該陵園有配套完善的辦公大樓，特設亞裔服務辦公室，可以更好地服務華人家庭；另外還有專業持證服務團隊，每週七天配合客人出發前往墓園參觀，現場協助客戶挑選福地，更顯貼心。

恒福陵園尊重不同的文化習俗與信仰，亞裔服務部專業持證服務團隊熟悉亞裔文化，通曉各地不同方言，提供福地銷售、解答等相關服務，致力於將恒福陵園拓展成為僑胞未來永久安息的福地。該陵園春秋二祭提供車輛接送往返墓園與華埠兩地的服務，方便親友後輩拜祭、慰籍先人在天之靈。

恒福陵園亞裔服務部積極推廣「我們無法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡安息」的理念，宣導拋棄忌諱，未雨綢繆提早安排，為自己及至親選擇合適的安息福地，不僅可免除日後的煩惱，還能與親朋好友有機會再做鄰居，也方便後人拜祭。