紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓

紐約州的家園與社區復興計畫，新近推出紐約州長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓，共有46個單位可供申請。

紐約州 是機會之州，屬下的家園與社區復興計畫新近推出紐約州長島納蘇郡戛維斯角(Garvies Point)廉租屋公寓，共有46個單位，地址在500 & 700 Dickson Street, Glen Cove, Nassau County，申請截止日期為2023年4月17日。

戛維斯角廉租屋公寓地點優越、交通便利，近長島鐵路 ；其設施齊全，樓內有洗衣房、郵件收發室、包裹收發室、升降機、單車貯存間、兒童遊戲間、社區交誼廳、健身房等。

該樓單位大小分統倉、一臥、二臥及三臥，可供一至六人的家庭入住，租金包熱水、收集垃圾及處理污水（收入準則及准許家庭人數有可能異動）。本樓宇的說明書中所列最低收入 ，可能不適用於已獲得Section 8或合乎其他租賃補助的申請人。

本方案優先接納身體有障礙的申請人，所有單位都已改裝，坐輪椅者均可暢行無阻。樓內6單位已改裝，專供行動不便者入住；另有3單位已改裝，專供聽障/視障者入住；共有6個停車位專供身障者使用，申請人可提出合理的改裝或調整要求。

申請人務必準時提交申請表，郵戳日期必須是2023年4月17日或之前。每位申請人僅可提交一次申請表，若寄出超過1份申請表，可能會被取消資格。抽籤日期和地點：2023年5月1日正午12點，在希爾頓花園客棧：Hilton Garden Inn, 3 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050，抽籤決定哪些申請表將被審閱並獲准入住。

申請入住該樓有收入限制，但無申請費及經紀仲介費；申請人不會因為信用史及背景調查上的大部分資料而遭自動拒絕。索取申請表請打電話：631-910-6200，或電郵：

[email protected]，郵寄至：Garvies Point, PO Box 440, Wading River, NY 11792（請註明您的地址和所要申請樓宇的名稱與地址）。

如果你經歷住房歧視，請上網：https://dhr.ny.gov/journey-fair-housing，或電：844-862-8703。欲瞭解您的信用史及背景調查將如何被單獨審查，請上網：https://on.ny.gov/3uLNLw4。