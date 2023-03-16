我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

紐約州家園與社區復興計畫　長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓

紐約訊
紐約州的家園與社區復興計畫，新近推出紐約州長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓，共有46個單位可供申請。
紐約州的家園與社區復興計畫，新近推出紐約州長島納蘇郡戛維斯角廉租屋公寓，共有46個單位可供申請。

紐約州是機會之州，屬下的家園與社區復興計畫新近推出紐約州長島納蘇郡戛維斯角(Garvies Point)廉租屋公寓，共有46個單位，地址在500 & 700 Dickson Street, Glen Cove, Nassau County，申請截止日期為2023年4月17日。

戛維斯角廉租屋公寓地點優越、交通便利，近長島鐵路；其設施齊全，樓內有洗衣房、郵件收發室、包裹收發室、升降機、單車貯存間、兒童遊戲間、社區交誼廳、健身房等。

該樓單位大小分統倉、一臥、二臥及三臥，可供一至六人的家庭入住，租金包熱水、收集垃圾及處理污水（收入準則及准許家庭人數有可能異動）。本樓宇的說明書中所列最低收入，可能不適用於已獲得Section 8或合乎其他租賃補助的申請人。

本方案優先接納身體有障礙的申請人，所有單位都已改裝，坐輪椅者均可暢行無阻。樓內6單位已改裝，專供行動不便者入住；另有3單位已改裝，專供聽障/視障者入住；共有6個停車位專供身障者使用，申請人可提出合理的改裝或調整要求。

申請人務必準時提交申請表，郵戳日期必須是2023年4月17日或之前。每位申請人僅可提交一次申請表，若寄出超過1份申請表，可能會被取消資格。抽籤日期和地點：2023年5月1日正午12點，在希爾頓花園客棧：Hilton Garden Inn, 3 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050，抽籤決定哪些申請表將被審閱並獲准入住。

申請入住該樓有收入限制，但無申請費及經紀仲介費；申請人不會因為信用史及背景調查上的大部分資料而遭自動拒絕。索取申請表請打電話：631-910-6200，或電郵：

[email protected]，郵寄至：Garvies Point, PO Box 440, Wading River, NY 11792（請註明您的地址和所要申請樓宇的名稱與地址）。

如果你經歷住房歧視，請上網：https://dhr.ny.gov/journey-fair-housing，或電：844-862-8703。欲瞭解您的信用史及背景調查將如何被單獨審查，請上網：https://on.ny.gov/3uLNLw4。

長島鐵路 紐約州 低收入

上一則

飛達廚浴 Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

下一則

州市聯手破槍毒團夥 嫌犯被控百罪

延伸閱讀

反對霍楚救助MTA計畫 紐約州議會：應提高富人稅

反對霍楚救助MTA計畫 紐約州議會：應提高富人稅
關注弱勢 長島華生獲可口可樂獎學金

關注弱勢 長島華生獲可口可樂獎學金
增加特許學校 紐約州參眾議會都不挺預算案 霍楚將進行談判

增加特許學校 紐約州參眾議會都不挺預算案 霍楚將進行談判
金山賠償非裔計畫 多數市議員力挺 「一次性付每人500萬」

金山賠償非裔計畫 多數市議員力挺 「一次性付每人500萬」
紐約客談／華社菁英脫離選民 民代、社區皆有責

紐約客談／華社菁英脫離選民 民代、社區皆有責

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
被捕嫌犯之一桑德斯。(市警提供)

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

2023-03-09 14:38

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半