紐約地毯窗簾公司慶祝開業30年誌慶

歡慶30周年的紐約地毯窗簾公司，其所代理的地毯與窗簾平整結實、美觀耐用。

法拉盛 紐約地毯窗簾公司開業滿30年，為感謝大紐約地區僑胞的多年支持與惠顧，推出春季大特價，各款垂直百葉窗簾提供七至四折優惠福利 。

1992年開業的紐約地毯窗簾公司，由來美打拚多年的許氏(Robert Hsu)夫婦經營，是華人 社區中歷史悠久又頗具規模的裝潢材料經銷商。地毯方面，該公司代理美國各大品牌，例如區域小地毯(Area Rugs)方面有蕭氏工業(Shaw Industries)及莫霍克工業公司(MOHAWK INDUSTRIES, INC.)產品，其他尚有Aladdin、Stanton和Kane等名牌，兼有LV地磚、Linolium等拼裝地板，適合地下室，有防水止滑功能。

窗簾部分據許老闆介紹，該公司取得美國A+級百年名牌窗簾——亨特‧道格拉斯(Hunter Douglas)、Graber與Alta Window Fashions的代理權。其中道格拉斯品牌還具備風琴簾手推式及迴力式操作系統，均獲近年IF產品設計大獎，可以有效保護兒童和寵物安全，符合至高的歐洲EN13120安全標準。該公司還兼營木質窗簾、Roller Shades、Cellular Shades、斑馬簾(Dual Shades)、垂直簾和布簾(Drapery)，以上全部品牌均為美國本土製造，有品質保證。

待客真誠的許氏夫婦嚴選產品，所代理的新式窗簾包括直立柔紗簾、絲柔百葉、歐式幻彩鋁百葉等，可選擇手動或電動操作，全部按照用戶需求訂製，能滿足各種室內設計、光線調控、保障私隱等不同的需求。此外，該公司也銷售高級歐美壁紙以及廚用膠板，工廠直營、精工鋪設、貨色齊全，敬請各方多加利用。