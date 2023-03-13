我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

巴西野花牌綠蜂膠健康養生極品

紐約訊
巴西野花牌綠蜂膠獲得了全球最嚴格的食品安全監管體系HACCP的質量認證。
巴西野花牌綠蜂膠獲得了全球最嚴格的食品安全監管體系HACCP的質量認證。

巴西綠蜂膠一向著稱於世，其中「野花牌極品綠蜂膠」嚴格按照國際GMP藥品行業生産規範，精選純天然頂級綠蜂膠原料，經過約18個月的複雜工藝流程精製而成。野花牌獲得了全球最嚴格的食品安全監管體系HACCP的質量認證，淨濃度達85％，擁有超高類黃酮含量及酚多體、不含酒精、無蜂臘、不分層、不沉澱，自1982年以來品質評測及出口銷量穩居巴西第1名，在很多國家早成爲巴西極品綠蜂膠的代名詞。「野花牌綠蜂膠」以其永遠不打折扣的品質熱銷北美。

多年來，隨著美國、巴西、日本、歐洲等世界等各地科學家對於蜂膠的深入研究，蜂膠的價值和功效逐步獲得人們的認識與肯定。巴西野花蜂業公司成立於1982年，是巴西歷史上第一家，也是全世界最早專門致力於蜂膠産品研究開發與生産的跨國公司。該公司不斷將科學家們的科研成果産業化，在業界率先推出專利技術「高濃度高純度無酒精超臨界超高類黃酮綠蜂膠萃取方案」，並開發出多種具有顯著療效的蜂膠系列産品。野花牌系列產品於1986年率先通過巴西聯邦農業部的認證，自創建以來持續以其卓越的品質贏得各國消費者的信賴，奠定了世界蜂膠行業的領導者地位，在國際上樹立了良好的産品品牌形象。

蜂膠是蜜蜂採集膠源性植物的樹脂摻和其上顎腺及蠟腺分泌物，經蜜蜂反復加工塗到蜂巢入口、內壁，以保持巢內相對無菌狀態的膠狀物質。蜂膠是一種稀有的、珍貴的蜂産品，可粗分爲綠、褐、黑三等。綠蜂膠爲最高等級，原料可細分12個等級。由於綠蜂膠的主要成分是蜜蜂所採集到的樹脂物質，因此所採集的樹種或地區及加工工藝若有不同，都會直接影響到蜂膠的品質。

野花牌綠蜂膠采自純淨、無污染、擁有全球領先植物種類的巴西米納斯平原，出口往美國與加拿大市場的野花牌極品綠蜂膠全部採用經過HPLC液相色譜分析技術精選的最高等級Class A原料，專利提純技術避免了酒精和加熱，因此保留了巴西頂級綠蜂膠原有的四百多種天然成分；其中富含具抗氧化作用的類黃酮，目前已經分離確認的就有二十餘類，其它還含有括三十多種不飽和脂肪酸及二十種氨基酸（包含八類人體必須氨基酸）、十多種帖烯類化合物、包括鋅在內的三十多種礦物質、維生素P等多種維生素、胰蛋白酶等多種活性物質。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：866-690-4888；野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理紐約銷售處：136-17 39th Ave., #1b, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛第39大道飛越皇后1樓左手遍），電話：718-461-2988；北美免費長途：866-690-4888，電郵：[email protected]，訂購網站：www.bpropolis.com，歡迎訪問！

巴西 醫學 法拉盛

上一則

紐約中華公所 紀念國父孫中山逝世98周年

下一則

孫中山逝世98周年 中華公所追思

延伸閱讀

波索納洛涉及320萬珠寶醜聞 恐延後自美返回巴西

波索納洛涉及320萬珠寶醜聞 恐延後自美返回巴西
全球性別平等排名 巴西落後多數拉美國家

全球性別平等排名 巴西落後多數拉美國家
巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質

巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質
澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話

澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話
聖保羅暴雨釀災 巴西政府將修法應對極端氣候

聖保羅暴雨釀災 巴西政府將修法應對極端氣候

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58

獨／紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 嫌犯仍在逃 周圍商家擔憂

2023-03-08 15:00

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散