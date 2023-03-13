巴西野花牌綠蜂膠健康養生極品

巴西野花牌綠蜂膠獲得了全球最嚴格的食品安全監管體系HACCP的質量認證。

巴西 綠蜂膠一向著稱於世，其中「野花牌極品綠蜂膠」嚴格按照國際GMP藥品行業生産規範，精選純天然頂級綠蜂膠原料，經過約18個月的複雜工藝流程精製而成。野花牌獲得了全球最嚴格的食品安全監管體系HACCP的質量認證，淨濃度達85％，擁有超高類黃酮含量及酚多體、不含酒精、無蜂臘、不分層、不沉澱，自1982年以來品質評測及出口銷量穩居巴西第1名，在很多國家早成爲巴西極品綠蜂膠的代名詞。「野花牌綠蜂膠」以其永遠不打折扣的品質熱銷北美。

多年來，隨著美國、巴西、日本、歐洲等世界等各地科學家對於蜂膠的深入研究，蜂膠的價值和功效逐步獲得人們的認識與肯定。巴西野花蜂業公司成立於1982年，是巴西歷史上第一家，也是全世界最早專門致力於蜂膠産品研究開發與生産的跨國公司。該公司不斷將科學家們的科研成果産業化，在業界率先推出專利技術「高濃度高純度無酒精超臨界超高類黃酮綠蜂膠萃取方案」，並開發出多種具有顯著療效的蜂膠系列産品。野花牌系列產品於1986年率先通過巴西聯邦農業部的認證，自創建以來持續以其卓越的品質贏得各國消費者的信賴，奠定了世界蜂膠行業的領導者地位，在國際上樹立了良好的産品品牌形象。

蜂膠是蜜蜂採集膠源性植物的樹脂摻和其上顎腺及蠟腺分泌物，經蜜蜂反復加工塗到蜂巢入口、內壁，以保持巢內相對無菌狀態的膠狀物質。蜂膠是一種稀有的、珍貴的蜂産品，可粗分爲綠、褐、黑三等。綠蜂膠爲最高等級，原料可細分12個等級。由於綠蜂膠的主要成分是蜜蜂所採集到的樹脂物質，因此所採集的樹種或地區及加工工藝若有不同，都會直接影響到蜂膠的品質。

野花牌綠蜂膠采自純淨、無污染、擁有全球領先植物種類的巴西米納斯平原，出口往美國與加拿大市場的野花牌極品綠蜂膠全部採用經過HPLC液相色譜分析技術精選的最高等級Class A原料，專利提純技術避免了酒精和加熱，因此保留了巴西頂級綠蜂膠原有的四百多種天然成分；其中富含具抗氧化作用的類黃酮，目前已經分離確認的就有二十餘類，其它還含有括三十多種不飽和脂肪酸及二十種氨基酸（包含八類人體必須氨基酸）、十多種帖烯類化合物、包括鋅在內的三十多種礦物質、維生素P等多種維生素、胰蛋白酶等多種活性物質。

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