台灣會館推出全新兒童音樂劇舞蹈課程

請掃描二維碼，報名參加台灣會館的全新兒童音樂劇舞蹈課程。

台灣會館在今年2023春天為孩子們推出全新音樂劇舞蹈課程(Theater Dance)，希望透過輕鬆有趣的方式，讓孩子們體驗表演藝術的魅力，同時也增進他們彼此間的社交和協調能力。課程招收7-12歲學生，無舞蹈學習經驗也可報名參加。該班訂於3月13日周一開課，為期10周，至5月15日為止，每周一下午4-5:30時上課。敬請家長為府上子弟立即報名，讓他們的藝術天分找到發揮的機會，在舞台上大放異彩。

音樂劇舞蹈是以芭蕾及爵士為基礎，結合故事性與角色詮釋的舞種，也將根據不同的劇目及音樂，加入其他舞風如踢踏舞、現代舞和街舞等。這項本課程將教授舞蹈的基礎技巧及戲劇活動，並學習排舞組合。

該課程將分為兩個階段進行，第一個階段是基礎音樂劇舞蹈課，讓孩子們學習音樂劇基本舞蹈技巧和表演技巧；第二個階段則是音樂劇舞蹈編排課，讓孩子們能夠在老師的指導帶領下，嘗試編排小型音樂劇舞蹈，並於課程結束時舉辦小型成果發表會，呈現豐碩的學習成果。

這門課程的授課老師是曾桂芳，來自臺灣，她不僅具備國立台灣大學表演學位，更在紐約的Steps on Broadway舞蹈學院取得了IISP文憑。曾老師擁有豐富的音樂劇表演經驗和教學經驗，先後擔任復興高中戲劇班、康乃爾雙語中小學國際部、真善美藝術表演中心的音樂劇舞蹈老師以及果陀劇團肢體開發老師和藝台學堂表演指導、導演 和編舞等。相信她能以個人厚實的學經歷，豐富孩子們的知識和技能。

主辦以上兒童音樂劇舞蹈課程的台灣會館，成立於1986年，為501(c)(3)非營利組織，是在美台灣人自資設立的第一座社區中心。過去幾年以來，台灣會館已拓展為各族裔綜合性多元活動的社區中心。同時，該會館也積極地扮演台美文化與教育交流的橋樑，是大紐约區台灣人社團聯合會的所在地，維繫著紐約州和新澤西州 近三十個台美人社團的交流、合作與聯誼。