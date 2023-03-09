首屆長島ABI慶新春花車遊行暨亞洲美食文化節3月18隆重登場

首屆長島ABI慶新春花車遊行暨亞洲美食文化節3/18登場。

由非盈利組織「美國城市聯合發展和包容聯盟」（AUUDI）主辦，金士頓諮詢及公關媒體集團承辦，ABI家庭護理公司獨家冠名贊助的紐約長島 首屆【ABI2023迎新春花車遊行暨亞洲美食 文化節活動】，訂於2023年3月18日星期六在長島Syosset盛大舉行！歡迎各屆同歡，一起體驗中華文化傳統。

春節及新春慶祝活動是中華文化的重要元素，通過在長島首次舉行的這次新春慶祝活動，讓納蘇郡和蘇福克郡在內的長島以及大紐約地區居民有機會身臨其境，觀看並參與，對承傳和發揚中華文化意義重大。大家將在主會場（Syosset長島火車站停車場）觀賞到來自包括長島在內的大紐約地區專業及各社區藝術團體的中西貫穿的文藝演出，並大飽亞洲美食之口福！

新春花車遊行是重頭戲，在鑼鼓喧天的舞獅舞龍隊的喜慶開場中，將由三十位英姿颯爽的華人 騎士組成的摩托車隊開道。多輛富於濃郁農曆新春特色的花車，整齊劃一的鼓樂儀仗隊，歷史經典老爺車，穿著各國彩色服飾的童子軍方隊，極具傳統中國女性之美的紐約旗袍會方隊，來自康州的帶著中國壯鄉民族風格的東方文化藝術團方隊，石峰中文學校方隊，陽光中文學校方隊，以及來自長島地區的居民和華人協會，二十多個組織機構和居民方隊將浩浩蕩蕩地穿越Jericho Turnpike，進入Jackson Ave主會場，與參加亞洲美食文化節的民眾匯合。

活動主會場有來自長島以及大紐約地區的各級政要、議員，活動贊助單位負責人，社區及各界名流等，大家同慶新春佳節，共用亞洲美食。現場有傳統亞洲民間藝術家、專業藝術團體帶來的精彩手工藝及藝術表演。以及大小朋友都喜聞樂見的畫臉譜、糖畫、折紙、剪紙、魔術、武術、手編工藝、國畫、書法，以及充氣城堡、蹦蹦床等，將給各年齡層次的民眾帶來節日的體驗。

參與支持此次長島盛大新春慶祝活動的協辦機構還有長島拿蘇郡及蠔灣鎮政府，以及郡鎮兩級政府的亞裔事務辦公室，美國啟揚基金會，啟揚文化中心，紐約山東同鄉會，美國孔子基金會，紐約黃鶴會，及長島本地的中文學校，華人協會等組織機構。WAC Lighting，金鼎軒，食全食美，DoordoorKitchen, 局氣餐飲集團，藍箭環境保護等企業商號都熱情地參與了支援，為共建和諧美好的社區貢獻力量。

本次活動仍在招募大量的義工，特別歡迎需要社會實踐的高中生積極參與。另外，主辦方也表示，鑒於這是一次非盈利的公益活動，為了鼓勵更多民眾參與盛會，主辦方還將提供抽獎環節，同時熱忱歡迎和期待各方社區人士做愛心禮物捐贈！查詢或加入贊助行列請電滕安妮：917-225-8586，微信電話同號。