櫻花牌抽油煙機慶祝暢銷美東32年多款熱銷抽油煙機超大折扣惠顧客

櫻花牌抽油煙機慶祝暢銷美東32年，多款熱銷抽油煙機超大折扣惠顧客。

美東櫻花牌抽油煙機由宏安貿易公司獨家代理，該代理商已服務美東社區32年，經過多年來的努力耕耘，深獲消費者的認同，在抽油煙機方面已成為強勢領導品牌。該公司有多種機型可供選擇，有傳統、經濟實用的R系列；有配合北美市場四個爐頭設計的U系列，獨創強力雙馬達反向旋轉，減少阻力與噪音，還有自動熱線除油、專利油網設計，過濾油煙免清洗；有時尚 精緻的M3000歐式系列；還有最新的B53機型，時尚觸控面板、DC雙渦輪變頻馬達，吸力大幅提升 35%（最高1150CFM、五段變速），Baffle設計隔離油烟油漬，方便清洗，節能省電、吸力更强、噪音更小，將油煙一掃而盡。

2023年適逢櫻花牌熱銷美東32週年志慶，即日起至4/15，多款機型折扣優惠大放送。櫻花牌R-3311內置強大的800立方英呎/分鐘雙電機，擁有強大的吸力，其無縫設計讓R-3311成為一款適合任何廚房的時尚型號，另外還具備LED照明的直觀LCD顯示幕，用戶可以輕鬆設置各種功能及風速；800立方英呎/分鐘的強大吸力，用於去除煙霧、蒸汽、異味和細菌，其還具有不鏽鋼Baffle濾油網，因此拆除簡易、利於清洗；外形是不鏽鋼的流線型設計，搭配到現代化的廚房更顯俐落，觸控式的開關、三段式的風速搭配LED顯示界面，還有5分鐘延遲關機功能，有利於徹底清除殘留油煙；高亮度的LED照明，節能、省電、壽命長，所有零件均在臺灣製造，品質控制優良。

櫻花公司秉持誠信，服務美東油煙機市場32年，廣受客戶好評。該公司有多款不同型號的產品，提供客戶不同的需求。選擇櫻花牌抽油煙機是信用的保證，R-3311回饋價：$548、U2H回餽價：$468、U3H回餽價：$548、B53回餽價：$888、M3000回餽價：$888。

台灣名廠櫻花牌抽油煙機，擁有四十多年優良口碑，一貫秉持「創新、質優、服務至上」的經營宗旨，正視消費者的需求，致力於為客戶創造各項不同的服務，已經連續34年蟬聯消費者心目中理想品牌並榮獲第一位。若想瞭解產品詳情，請致電櫻花代理公司：718-747-6888。美東總代理宏安貿易公司地址：7-16 149 St, Whitestone, NY 11357，電話：718-747-6888；外州免費電話：800-666-1862，網址：www.sakura-usa.com。