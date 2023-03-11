每天堅持一個健康小動作就可以變得更健康

保持身心健康，其實很簡單。

隨著春天的來臨，白天時間越來越長，這正是每天實踐自我護理小動作來改善整個身體及心理健康的好時機。

心理健康與身體健康密切相關，人們的情緒、心理和社會幸福感影響思考、感覺和行為，關懷身心各方面有助於面對壓力、與其他人融洽相處以及做出更健康的選擇。

每天一個健康小動作，可以幫助我們養成良好的健康習慣，讓我們從嚴寒的冬天走向溫暖的春季。以下為一些建議，您可以在每天的日常生活中進行一些自我護理活動：

• 每天透過冥想、聽音樂、做園藝或其他愛好放鬆身心；嘗試新事物，從中選擇你最喜歡的事情並成為日常活動的一部分。

• 經常與家人及朋友聯絡，獲得家人和朋友的支持，並與他們分享自己的感受；透過網路或電話與家人及朋友保持聯繫，或者在社區與鄰居聊天，這些都能幫助建立你與世界的關聯，消除孤獨感。

• 讓運動成為你日常生活的一部分，透過運動保持健康，並不一定需要辦健身卡；跳舞、散步，甚至只是在自己的院子勞動或打掃家裡的環境，都可以改善情緒和整體的健康狀況。

• 健康飲食，盡可能買新鮮的水果和蔬菜，多逛逛農夫市場，買一些你不常吃的蔬菜，或者嘗試新食譜，這些都是在飲食中增添更多新鮮食材的好辦法。

• 確保接種各類最新疫苗 ，特別是新冠肺炎 疫苗；完整接種新冠肺炎疫苗可加強因時間延長而逐漸變弱的免疫保護，讓您可以健康地參與喜歡的活動。

Chinese Hospital Clinics（三藩市東華醫院）醫學 總監、家庭醫學科醫生Scott Huang博士說：「接種最新新冠肺炎疫苗不僅可以降低罹患長新冠的風險，還可以讓人們繼續做他們喜歡的事情而不用擔心病毒傳染，對自己和他人的健康更加放心，包括遠足旅行或家庭聚會等。」

讓我們重新承諾養成健康的習慣和行動，以此迎接一個萬物復甦的春天。瞭解更多關於新冠疫苗的資訊並查找您附近的疫苗接種診所，請瀏覽：vaccine.gov。