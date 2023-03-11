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美加補習學校暑期班早鳥優惠3/18報名享5折優惠

紐約訊
美加補習學校2022年被哈佛、耶魯等名校錄取的優異生眾多，考進紐約特殊高中的學生錄取率超過80%。疫情前，學校每年都在喜來登酒店舉行頒獎儀式。
美加補習學校2022年被哈佛、耶魯等名校錄取的優異生眾多，考進紐約特殊高中的學生錄取率超過80%。疫情前，學校每年都在喜來登酒店舉行頒獎儀式。

著名升學跳板——美加補習學校，是大紐約地區最具規模、輔導制度完善的補習學府。該校特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，配合最新考試趨勢，成立二十多年來培養了無數長春藤名牌大學的子弟。該校2023年暑期班目前開始招生，凡於3/18前報名者，可享5折優惠，親朋好友聯合報名或舊生另有優惠。

2023年暑期班採線下教室上課模式，上課日期為06/28-08/09，共30個上課日（每週六），有上午班（中午12點至下午1點）和下午班（中午12:30至下午2:30）可選擇。暑期班的教學內容包括2023新SAT I特攻班、2023最新SHSAT進攻班（特殊高中入學考試）、資優英文數學進攻班等秋季學校準備課程；適合年級：今年九月秋季班的4、5、6、7年級學生。最新教學思維籌劃的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其注重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

2023年最新SHSAT特殊高中講解專攻班於周日模擬考試，周六講解；上課日期為9/10-10/21，共7次考試、7次講解，電腦分析、名師講評，該課主攻名校。資優英文數學進攻班，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能，適合4、5、6、7年級學生。SAT寫作(Essay)、英文文法應用，適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952（周三、五、六上午9時至下午3時），詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

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