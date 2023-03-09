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法拉盛歡迎您購物贏大獎

紐約訊
法拉盛「三月瘋狂購物活動」將於3月10日開鑼。
法拉盛「三月瘋狂購物活動」將於3月10日開鑼。

法拉盛是美國發展最快的唐人街，其商業規模已成紐約市第四大中央商務區。由法拉盛商改區(Flushing BID)主辦的「三月瘋狂購物活動」(March Shopping Madness)，豉勵民眾前往法拉盛消費和支持當地商家。凡於2023年3月10日至3月31日期間在法拉盛購物並提交有效收據，即有機會贏取$1000現金獎，總獎金$5000，5位幸運兒將各得$1000美元現金。

法拉盛的美食遠近聞名，除了正宗的亞洲美食和眾多的各色餐館外，法拉盛內有近千家零售業及服務業商家，包括各種亞洲特式的時尚商店、精品店、首飾珠寶店、3C店、美國傳統連鎖賣場等，應有盡有。衣食住行在法拉盛皆能滿足，這句江湖傳言一點都不為過。作為紐約市的重要商圈之一，法拉盛不僅有眾多商家雲集，同時也為消費者提供便捷優惠的一站式購物體驗。

今年的購物活動參加門檻低，只需購物滿$20即可參加一次，五個獎各$1000，相當有吸引力。以下是參加的詳細資料：

如何參與？

在法拉盛市中心（郵政編碼11354和11355以內）的零售店購物並獲得列印收據，在2023年4月1日之前將收據翻拍，以簡訊的方式(Texting)發送至法拉盛BID熱線：347-603-3633。

參與規則：

收據需要店名、地址、電話號碼；收據地址必須在郵政編碼11354和11355以內；最低消費需滿$20；收據上的日期必須在2023年3月10日至2023年3月31日之間；參加抽獎人員必須年滿18歲；每張收據只可參加一次，個人參加次數不設上限；餐飲機構收據將不被接受，僅接受雜貨店(Grocery)收據。

5名獲獎者將被隨機抽取出來，隨後電話通知獲獎，並於2023年4月7日之前在www.flushingbid.com和Instagram上公佈；獲獎者必須親自前往領取獎金。

法拉盛 紐約市 美食

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