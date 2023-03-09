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紅人歸(Sangel)天然草本療法改善更年期癥狀

紐約訊
延緩卵巢功能的退化、維持機體內雌激素的正常水平，是解決更年期各種癥狀的最直接方式。紅人歸讓您重拾健康與美麗，助您順利度過更年期。
延緩卵巢功能的退化、維持機體內雌激素的正常水平，是解決更年期各種癥狀的最直接方式。紅人歸讓您重拾健康與美麗，助您順利度過更年期。

在女性一生的生長、發育、成熟、衰老過程中，卵巢既是青春和美麗的策源地，也是保持女性旺盛生命力的源泉。女性要想留住青春、延緩衰老，就要提前做好卵巢的保養。

步入不惑之年後，女性卵巢功能開始衰退、激素水平下降，出現以自主神經功能紊亂及代謝障礙為主的一系列疾病，潮紅、盜汗等都是更年期的典型癥狀。發作時通常會感覺胸部不適、胃脹，然後熱流像潮水般湧向胸、頸、頭等部位，隨後臉頰潮紅、上身滲出冷汗，有些人還會伴有心悸、精神緊張等狀況。大汗過後血管收縮，又有畏冷感覺，每次持續幾秒鐘至幾分鐘不等，開始時多在睡眠將醒時發作，以後可在任何時間出現，一般持續1-5年，有的甚至伴隨整個後半生；有些人並不出汗，而是表現為陣熱或陣發性臉紅。發生潮紅和盜汗的原因是卵巢機能衰退，導致雌激素分泌減少、內分泌系統失調，進而出現自主神經功能紊亂及代謝障礙。

由於雌激素參與血脂代謝，可促進膽固醇的降解與排泄，故絕經前後女性血膽固醇、甘油三酯和致動脈粥樣硬化脂蛋白(LDL)含量增高，抗動脈粥樣硬化脂蛋白的相對值降低，導致絕經後女性動脈硬化和冠心病的發病率急劇增高。常見表現為心慌、氣短、胸憋、乏力、心律不齊、早搏等，有些女性則表現為血壓波動、頭痛、眩暈、耳鳴、眼花等。此外，雌激素的減少還會引起皮膚、泌尿生殖系統、人體骨組織構成、消化系統、呼吸系統的一系列變化。

進入更年期後，卵巢的衰退是以上癥狀的主要原因，因此保養卵巢顯得尤為重要。加拿大VIKER公司的紅人歸膠囊(Sangel)，針對更年期的潮紅、盜汗以及心腦血管系統方面的病癥有保健作用。紅人歸中含有能與卵巢紅囊竇受體特異性結合的SAG獨特成分，SAG的化學空間結構能夠通過與紅囊竇受體特異性結合，激活並恢復卵巢分泌卵泡和雌激素的能力和水平，從而減輕由於更年期引起的潮紅、盜汗、心腦血管方面疾病的發生。

紅人歸膠囊通過營養和活化開始退化和萎縮的卵巢、改善卵巢微循環網、恢復體內自身分泌雌激素的能力和水平、調節內分泌系統的平衡，從而改善和緩解潮紅、盜汗、失眠、健忘、易激動、情緒不穩定、免疫力低下等更年期癥狀，使女性恢復健康、找到年輕時的自信。

服用紅人歸改善更年期癥狀，是屬於天然草本療法，這是目前世界各國最為推崇的自然替代療法，備受廣大更年期女性的喜愛。紅人歸以天然草本為主要原料，提取有效成分，可以直接作用於卵巢和身體各系統及器官組織細胞，全面調節女性內分泌，能夠明顯恢復和強化卵巢機能、調整體內雌激素分泌水平，從而可以延緩和改善更年期的各種癥狀，提高女性的生活質量。

女性的美麗是由內而外的，能夠正常排卵、擁有旺盛的雌激素分泌水平，這樣才是健康美麗的女人，才能夠順利度過更年期。

如有任何問題，歡迎撥打專家諮詢電話。北美免費電話：1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打：1-604-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com。

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