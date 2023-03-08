我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

二十一度母及瑪哈嘎拉祈福消災大法會 4/15/2023 免費入場

紐約訊
吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。
吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。

有鑑於近年疫情對世界的影響，應各界的祈請，寧瑪派尼泊爾及紐約卡瓦隆中心上師吉美·多傑喇嘛，特於2023年4月15日，在紐約法拉盛喜來登大酒店舉行慈悲渡眾的二十一度母及護法瑪哈嘎拉祈福消災大法會，免費入場。法會行程自上午十時起到下午三時半，會中除了由主法上師有傑美喇嘛仁波切帶領僧團帶主法21度母及護法瑪哈嘎拉修持外，並有薈供（包括西藏黑帽金剛舞、不丹讚美蓮師、雪獅舞），會中還有佛教文物義賣，所得善款將全數捐助尼泊爾主收貧困女子及孤兒的達利特女子學校。

吉美·多傑喇嘛(Lama Jigme Dorje)為尼泊爾及紐約卡瓦隆中心的上師，師承被公認是文殊菩薩化身的頂果欽哲仁波切。吉美喇嘛除了在尼泊爾要主持有近四百多位僧人的卡瓦隆寺外，還在紐約華埠成立了卡瓦隆中心，並不時應日本、台灣等地區的佛友請法，來回國際間行菩提志業。自2020年疫情爆發開始，許多人身心健康都受到巨大影響。吉美喇嘛在法友們的祈請下，特選定4月15日主持祈福消災法會，為社區注入正能量的祈望。當日下午有能速積福報的薈供等儀軌共修，讓參與者皆能增福培德。會中，主辦單位卡瓦隆基金會(Khawalung Foundation)還將舉行珍貴佛教相關文物籌款義賣，所得所有善款將捐助主收貧困女子及孤兒的達利特女子學校，所有捐贈善款皆有為政府註冊非營利機構501(c)(3)紐約卡隆基金會的抵稅收據。

觀音菩薩化身的度母對修行者有加持，幫助修行者消除煩惱苦痛、滿足願求；護法瑪哈嘎拉的祈福能保護修持者生活平安順遂，成就現世富貴長壽、平安吉祥的意願。此外，法會共修的祈福功德，如《俱舍論》中有云：「萬人共造善惡因，每人均得萬人果。」此法會免費入場，可共享善法修持之大功德利益。

此外，吉美喇嘛在尼泊爾成立發孤兒院，至今已收容一百多位男童，於後又在與藍蜻蜓基金會發合作下，設立專收女童的達利特女子學校，每年收容二十名達利特貧苦女孩。達利特屬於印度/尼泊爾種姓制度最低社會階層和等級制度群體，基本上生存的平等、平權的生活、工作機會等都是被嚴重限制的，而貧戶中的女孩更是命如草芥。該基金會想借此法會義賣，得到各界大德的發心協助，為改變這些弱勢團體女童共同努力。

法會聯絡和報名專線（國語）：917-361-0700（聯繫人：SANDY）、347-332-9918（聯繫人：LORA）、917-538-2867（聯繫人：SUE）；法會聯絡和報名專線（粵語）：212-406-5109。電郵：[email protected]；紐約卡瓦隆中心地址：245 Grand St, Suite 3A, New York, NY 10002；法會地點：法拉盛喜來大酒店Sheraton LaGuardia East Hotel, 135-20 39th Ave, Queens, NY 11354。

吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。
吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。
吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。
吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。

法拉盛 疫情 華埠

上一則

槍殺焚屍紐約下東城華女 案發近1年兇手布朗士落網

下一則

經費無著落 市主計長：庇護客新政難持續

延伸閱讀

威善高籌款 瞄準聯邦眾議員 擬接棒裴洛西席位

威善高籌款 瞄準聯邦眾議員 擬接棒裴洛西席位
前共和黨州長參選人李修頓疑挑戰陸天娜席位 批其懶惰

前共和黨州長參選人李修頓疑挑戰陸天娜席位 批其懶惰
坎普壯大籌款組織 擬削弱喬州共和黨

坎普壯大籌款組織 擬削弱喬州共和黨
南北卡16華人社團 援助土敘震災

南北卡16華人社團 援助土敘震災
財產付之一炬 日落區爆炸民宅鄰居籌款覓新居

財產付之一炬 日落區爆炸民宅鄰居籌款覓新居

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)

獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

2023-02-28 14:44
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中