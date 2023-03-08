二十一度母及瑪哈嘎拉祈福消災大法會 4/15/2023 免費入場

吉美喇嘛主法消災祈福大會，為專收尼泊爾貧困女子及孤兒的達利特女子學校義賣籌款。

有鑑於近年疫情 對世界的影響，應各界的祈請，寧瑪派尼泊爾及紐約卡瓦隆中心上師吉美·多傑喇嘛，特於2023年4月15日，在紐約法拉盛 喜來登大酒店舉行慈悲渡眾的二十一度母及護法瑪哈嘎拉祈福消災大法會，免費入場。法會行程自上午十時起到下午三時半，會中除了由主法上師有傑美喇嘛仁波切帶領僧團帶主法21度母及護法瑪哈嘎拉修持外，並有薈供（包括西藏黑帽金剛舞、不丹讚美蓮師、雪獅舞），會中還有佛教文物義賣，所得善款將全數捐助尼泊爾主收貧困女子及孤兒的達利特女子學校。

吉美·多傑喇嘛(Lama Jigme Dorje)為尼泊爾及紐約卡瓦隆中心的上師，師承被公認是文殊菩薩化身的頂果欽哲仁波切。吉美喇嘛除了在尼泊爾要主持有近四百多位僧人的卡瓦隆寺外，還在紐約華埠 成立了卡瓦隆中心，並不時應日本、台灣等地區的佛友請法，來回國際間行菩提志業。自2020年疫情爆發開始，許多人身心健康都受到巨大影響。吉美喇嘛在法友們的祈請下，特選定4月15日主持祈福消災法會，為社區注入正能量的祈望。當日下午有能速積福報的薈供等儀軌共修，讓參與者皆能增福培德。會中，主辦單位卡瓦隆基金會(Khawalung Foundation)還將舉行珍貴佛教相關文物籌款義賣，所得所有善款將捐助主收貧困女子及孤兒的達利特女子學校，所有捐贈善款皆有為政府註冊非營利機構501(c)(3)紐約卡隆基金會的抵稅收據。

觀音菩薩化身的度母對修行者有加持，幫助修行者消除煩惱苦痛、滿足願求；護法瑪哈嘎拉的祈福能保護修持者生活平安順遂，成就現世富貴長壽、平安吉祥的意願。此外，法會共修的祈福功德，如《俱舍論》中有云：「萬人共造善惡因，每人均得萬人果。」此法會免費入場，可共享善法修持之大功德利益。

此外，吉美喇嘛在尼泊爾成立發孤兒院，至今已收容一百多位男童，於後又在與藍蜻蜓基金會發合作下，設立專收女童的達利特女子學校，每年收容二十名達利特貧苦女孩。達利特屬於印度/尼泊爾種姓制度最低社會階層和等級制度群體，基本上生存的平等、平權的生活、工作機會等都是被嚴重限制的，而貧戶中的女孩更是命如草芥。該基金會想借此法會義賣，得到各界大德的發心協助，為改變這些弱勢團體女童共同努力。