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Shiseido資生堂特約門市 露·美妝精品3/10買就送

紐約訊
Sisley希恩黎：法國奢華品牌。
Sisley希恩黎：法國奢華品牌。

法拉盛資生堂Shiseido特約門市、法拉盛唯一法國貴婦品牌Sisley特約商店——露·美妝精品，春季資生堂化妝品或保養品買就送活動即將開始。3月10日起，凡在該店購買任何資生堂產品滿$85, 贈送一套護膚+經典SHISEIDO化妝包一個，有適合不同膚質的三種禮品選擇，其中時光琉璃抗老系列的贈品價值高達$214（需購滿$150），數量有限、先到先得！

此外，該店於3月7日邀請Sisley高級美容顧問光臨指導春季護膚，凡在店內購買超過$350，即可獲贈價值$250的Sisley高級植物精油護理。Sisley希思黎的植物護膚理念和技術享譽全球，受到無數名媛、巨星的青睞與追捧，伊莉莎白女王、戴安娜王妃、安妮公主、美國前總統甘迺迪遺孀賈桂琳、法國前總統季斯卡夫人、查理茨·塞隆、凱拉·奈特莉、石頭姐（艾瑪·斯通）、李宇春等，都是Sisley希思黎的忠實粉絲。華人最愛用的全能乳液以及修護眼唇霜、Sisleÿa面霜等，都能在露美容精品中心買到，歡迎剪下世界日報頭版廣告，持廣告折價券可享$50優惠。

露美容美妝精品中心負責人、資深的資生堂美容化妝師Susan，她在成為美容師之前主修服裝設計，由於對美麗容顏的興趣和追求，轉進美容業職場，後來開辦了露美容中心。除了定期舉辦美容新知講座外，她同時也將自己多年的花藝學習經驗免費分享給同好，帶領姐妹們更好地把插花藝術融入日常生活中。

Susan歡迎仕女們光臨該店，她將為您解說及介紹中心熱賣的日系王牌資生堂Shiseido、養仙女的SKII神仙水、崇尚自然之美的日本森林風草本保養品Noevir、法國頂級貴婦品牌希思黎Sisley等產品，幫助您找到最適合的保養品。

露·美妝精品專業美容師為顧客提供免費諮詢服務，地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。

Shiseido資生堂特約門市露·美妝精品，3月10日起買就送，數量有限、先到先...
Shiseido資生堂特約門市露·美妝精品，3月10日起買就送，數量有限、先到先選！

法拉盛 華人 世界日報

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