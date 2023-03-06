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2023年「06足球夏令營」即日起接受報名

紐約訊
請掃描二維碼辦理報名手續。
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2023年新一季「06足球夏令營」現已開始接受報名，在紐約市五大華人社區（布碌崙日落公園、皇后區法拉盛/貝賽/麥斯佩斯、曼哈頓唐人街）同時進行。凡於3月31日前註冊者，可獲享15%早鳥折扣（會員價$242、非會員價$268），另團購五人同行享一人免費（該優惠至5月31日止）。

06聯足球體育會(06 United Football Club)自2014年開始舉辦「青少年足球發展計劃」週末訓練課程以來，一直深受社區各界歡迎，學位常常是供不應求。有鑒於此，06聯足球體育會於2019年起，在紐約市多個地區特別增設「06足球夏令營」訓練班活動，旨在讓更多兒童少年有機會學習足球運動基礎技能，同時利用暑期空餘時間發掘運動潛能、鍛鍊體魄並培養良好嗜好，更能籍此結交一些志同道合的好朋友，培養團隊合作的精神。

「06足球夏令營」由擁有USSF美國足球協會專業執照資格的教練授課，學員將根據年齡及水平被編入夏令營的不同組別。訓練班訂於暑假期間進行，每期上課8週、每週2課，逢星期一至五不同時段在紐約市多個華人社區鄰近足球場進行上課訓練。

參加資格：5至13歲（即出生於2010年至2018年者）、對足球感興趣的兒童，男女均可；

課程日期：6月28日至8月22日（取決於訓練地區）；

課程時間：各區每週2課、每節課2小時，共16課；

課程贈品：參加者均可獲派發06俱樂部訓練球衣一套、訓練足球（4號）一個、夏令營課程畢業證書（只限出席率合格的學員）。

「06足球夏令營」報名日期於6月22日晚上11:59截止，每區名額有限，先報先得、額滿即止！凡於3月31日前註冊，可獲享課程費用減免15%的早鳥折扣優惠（2022賽季06會員價$242、非會員價$268）；3月31日或之後報名者，所需課程費用恢復原價（2022賽季06會員價$285、非會員價$315）。當填妥網上申請報名表後，可以使用信用卡、PayPal或Zelle帳戶繳付學費。

此外，註冊參加「五人同行、一人免費」團購優惠的五位學員，必須在同一社區上課場地接受訓練，「第五位」獲享免費優惠的註冊學員需提供前四位已註冊學員的名字、出生日期及課程地點資料，該團購優惠每人只限使用一次。資料經06聯足球體育會審核後，將回覆電子信箱並發出一份「團購優惠」的免費學員註冊表格；團購優惠至5月31日截止。

06足球夏令營上課訓練場地分別有皇后區法拉盛草原可樂娜公園仿草足球場8號場(Flushing Meadows Corona Park, Field 8, Fowler Ave & College Point Blvd., Flushing, NY 11355)，逢星期二及星期四下午4點至下午6點；貝賽德雷蒙德奧康納公園仿草足球場(Raymond O'Connor Park, 209-01 32nd Ave., Bayside, NY 11361)，逢星期二及星期四下午1點至下午3點；麥斯佩斯弗蘭克普林西比公園仿草足球場(Frank Principe Park Soccer Field,

63rd St, Maurice Ave., Maspeth, NY 11378)，逢星期二及星期四上午10點至中午12點；布碌崙日落公園仿草足球場(Sunset Park Soccer Field, 4200 7th Ave., Brooklyn, NY 11232)，逢星期一及星期三上午10點至中午12點；曼哈頓哥倫布公園仿草足球場(Columbus Park Soccer Field, 67 Mulberry St., New York, NY 10013)，逢星期一及星期三下午2:30至下午4:30。

欲瞭解「06足球夏令營」范詳細參加辦法，請瀏覽官網：www.06united.com，電郵：[email protected]，或致電：718-760-0280查詢。

2023年「06足球夏令營」招生啟動，即日起接受報名。凡於3月31日前註冊者，獲...
2023年「06足球夏令營」招生啟動，即日起接受報名。凡於3月31日前註冊者，獲享15%早鳥折扣或五人同行一人免費團購優惠（該優惠至5月31日止）。

足球 紐約市 日落公園

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