「國醫堂」范樹國、許英中醫學教授 淺談中醫對癌症的認識和治療

范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，兩位醫師妙手仁心，幫助了無數病患。

位於法拉盛王子街的「國醫堂」，由精通中醫和針灸的范樹國教授和許英教授主理。有感於越來越多的現代人受癌症 所困擾，兩位教授淺析了從中醫的角度是如何看待和治療癌症的。

癌症又稱惡性腫瘤，指的是細胞不正常增生形成癌細胞 。癌細胞除了分裂失控外，還會局部侵入周圍正常組織，甚至經體內循環系統或淋巴系統轉移至身體其他臟腑組織器官，此時如果得不到控制和有效治療，就會奪走人的生命。由於三十年前癌症的治癒率還非常低，人們往往談癌色變，甚至本身無病而被「癌症」一詞嚇得癱臥不起。中醫學 對癌症的認識非常早，早在三千五百多年前的殷商甲骨文字中就有「瘤」的記載，以後歷代醫家得以傳承和發展。

范教授經過幾十年臨床觀察表示，形成癌症的原因非常多，其機理歸納起來大約有以下幾個方面：

1. 情緒刺激精神壓力

凡是就診過的癌症病人都曾受到過強烈、突然、持續性的情緒刺激和精神壓力，人體在強烈持續的情緒壓力下氣急鬱結，臟腑器官經絡血脈之中宣發、疏洩、升降功能低下失調甚至凝結，氣血隨之凝滯，瘀血內阻、痰飲內生、食穀不化反作病因，日久鬱熱生火，火熱與瘀血、痰濕等滯留物互結，結而成塊，捫之塊狀物表面堅硬、凹凸不平，猶如岩石固化不移，漢字中「岩」通「癌」，包塊形成即為癌症。

2. 社會環境混亂，自然環境嚴重污染

社會和自然環境是形成癌症的最重要因素之一。新聞中經常報導，某某國家戰爭動亂、民眾恐慌，某某地區放射性物質超標幾十倍、幾百倍，這樣的環境必然導致癌症高發。

3. 遺傳、飲食、生活方式

據不完全統計，遺傳因素致癌的成分大約佔30%左右，這個比例非常高。另外，飲食習慣差、無節制、生活中嗜酒嗜煙、縱慾過度等，亦可導致正氣大虧、日久成癌。

4. 正氣虛弱、抗力低下

中醫學理論精髓核心就是「正氣存內，邪不可幹；邪之所湊，其氣必虛」。用一點現代醫學術語解釋，就是說各種原因導致人體免疫功能低下、內分泌功能失調，慢性炎症得不到很好的控制，長年日久形成包塊並長大成癌，這就是為什麼老年人的癌症發病率最高。

癌症既然已經形成，經過嚴格檢測後確診無誤，下一步就是瞭解如何進行有效治療和控制。根據范醫師幾十年經驗歸納起來，有以下幾點可以參考：

1. 辨證分類施治

癌症的治療，按照傳統中醫學的望聞問切四診合參、辯證、方藥這幾個步驟走，先辨清寒熱、虛實或虛實夾雜、寒熱並存、表裡同病、痰飲水濕夾雜等。需要確認治法上是攻補兼施還是以攻為主；或是以補為主，寒假熱並用；又或是以寒涼為主或以溫補為主；遣方用藥就隨診斷辨證順勢而下即可。另外要注意的是，不能按現代科學儀器對中藥化驗的藥物成分去進行抗癌中藥材的藥物堆積成方，這樣既無章法又無效，反而會傷害患者身體並加重病情。

2. 辨病論治

在治療每一例患者時，應於辨證的基礎上結合病人的具體情況，找出病證不同點進行辯病處理。臨床上的患者表現千變萬化，若能在早期發現，實事求是地進行中醫藥調治，大多數患者是可以臨床治癒並恢復健康的。癌症（腫瘤）是可治的，病者不應談癌色變、為癌恐慌。

范樹國教授是中醫學教授、中醫主任醫師、著名老中醫、中國政府外派出國的中醫針灸高級專家代表、美國政府中醫針灸傑出人才。范教授從事中醫臨床和中醫教學工作五十餘年，受中國衛生部委託參加在紐約舉辦的「第四屆世界針灸大會」後定居紐約，二十多年間治療過的病人不計其數。

許英教授從事針灸臨床和教學、科研四十多年，擅長治療各種痛症及調理亞健康狀態，如焦慮、失眠、疲憊等；同時還能幫助調理新冠後遺症，如咳嗽、胸痛、嗅覺味覺減退或消失、身體乏力等。「國醫堂」增設祛斑增白、抗衰老、治療青春痘等美容專案，運用中國傳統針灸療法，安全、有效、無副作用地達到美容效果。

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