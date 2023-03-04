Citi 2023年新春促銷活動精美贈品

Citi誠邀華裔藝術家陳維平設計兔年添「金」彩新春客戶贈品。

隨機躍動，兔年亨通！Citi很榮幸能與亞裔 社區一起慶祝新春，不論新或現有的Citi客戶，只需註冊並完成合格銀行業務，便可獲享專為Citi 2023年新春促銷活動而精心設計的贈品，助您新年拔得頭籌。

今年，Citi為民眾呈獻新銳華裔藝術家陳維平(Tiffany Chen)所創作的「2023兔來金運到」24K純金雕塑 擺飾，希望在兔年新春為所有Citi客戶帶來喜氣與好運。

20多年前，Citi首度推出新春促銷活動，專為新春獨家設計贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化完美融合，此後每年推出的贈品，將過年的文化寓意世代相傳，正如Citi陪伴亞裔社區多年始終如一。

客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮。除了陳維平設計的24K純金「2023兔來金運到」擺飾之外，還包括18K金「俏兔」金墜、24K純金「開元福兔」金墜、24K純金「雙兔成圓」金墜、24K純金「珠光寶兔」金墜+18K金鏈、24K純金「月兔」金墜及Mats Jonasson「栩栩祥兔」水晶擺飾組合，極具紀念和收藏意義。

在嶄新的兔年，Citi全心致力為客戶提供精明靈活的理財方案，並攜手建立適合他們財務狀況的未來，期待與民眾分享充滿活力、繁榮和富足的新年願景。

此優惠活動於2023年3月31日截止，請不要錯過這難得的機會。民眾可親臨當地的Citi分行，或前往：citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。客戶可以經由參加2023新春促銷活動，並完成各級別所要求的銀行業務以獲取贈品，可以在2023年9月30日到附近分行領取贈品。

Citi為全球主要的金融服務公司，擁有近2億個客戶帳戶，營業據點遍佈世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資 銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽：www.citigroup.com 。