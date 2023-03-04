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紐約家電攜手三菱電器推廣分體空調 高品質產品及優良服務有口皆碑

紐約訊
三菱電器為紐約家電的技術人員頒發了培訓結業證書。
三菱電器為紐約家電的技術人員頒發了培訓結業證書。

紐約家電是美國東岸具有良好信譽且擁有多個店面的空調總匯。該公司日前攜手三菱電器，在布碌崙完成了三菱為期兩天的系統培訓，並在新鳳凰海鮮大酒樓舉行了盛大的感謝宴，席間三菱電器全美銷售總監Richard Roger為紐約家電一百五十位技術人員頒發了培訓結業證書。

自2015年起，紐約家電和三菱電器就開始了緊密的合作，三菱電器的高品質產品加上紐約家電同仁的親切服務，使得三菱電器走進了北美的千家萬戶。三菱電器的產品在紐約家電的各大門店都有齊全的商品展示，有需求的僑胞可以前往諮詢參觀。現在紐約家電正同長島電力公司合作開展分體空調的退款服務，請有意安裝分體空調的長島居民把握這個絕佳的省錢機會，以免向隅！

據紐約家電負責人Michael介紹，三菱空調在製冷、取暖、靜音、耐用、節能和服務等方面都有著卓越表現，集高效、環保、節能、寧靜等多項優點於一身，每台室外機均可連接多台室內機，減少佔用空間、機體設計簡約時尚。三菱空調的變頻壓縮機採用強大的直流電機，具有能耗低、穩定性強、噪音小、磨損度低、壽命長等特點。在靜音方面，三菱的分體空調風扇葉片間距的重新設計，實實在在地將噪音降到了19分貝。三菱空調的廣域送風模式，可將風流順暢地投射到指定位置；潔淨能力再進化，其立體結構進氣氣流與濾網接觸面積加大，集塵效果大幅提升，並具有抗菌能力，可吸附室內異味，讓室內空氣更加清新。三菱電器精益求精，力求產品零缺陷、零故障，以保持在業界創下的良好口碑。

紐約家電負責人Michael鍾表示，他來美國多年，深深明白在美華人每天都在為生活奔波，如遇到有瑕疵的產品或服務就會給他們增加不必要的麻煩，因此總是時時刻刻提醒自己和同仁盡量將售後服務做到盡善盡美，讓客戶消費無後顧之憂。

「紐約家電」擁有註冊執照安裝保修團隊及高額的保險安裝，隨時為客人提供免費上門估價、快速安裝、保養和修護等完整服務；紐約五大區提供免費到府估價、遠近送貨、良好售後服務等，以確保用戶權益，歡迎前往參觀選購，建築業或裝修業者批發另有優惠。紐約家電各門市遍佈紐約5大區，布碌崙店地址：7305 New Utrecht Ave；法拉盛緬街店地址：42-49 Main St；法拉盛大學點店地址：131-31 Fowler Ave；布碌崙店地址：1401 Ave U；布碌崙店地址：2300 86th St；布碌崙店地址：177-10 93rd Ave；布碌崙店地址；919 65th St；諮詢熱線：1-718-886-4980。

布碌崙 長島 法拉盛

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