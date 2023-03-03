我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

華裔創業家推金融App 幫亞裔快速漲信用 省房貸利息

INTERTREND以3D街頭藝術裝置 慶祝農曆新年

紐約訊
圖片從左到右：問候語窗口、3D 裝置和說明窗口。
圖片從左到右：問候語窗口、3D 裝置和說明窗口。

Intertrend Communications第八年延續其慶祝農曆新年的傳統——街頭藝術裝置。今年的3D藝術裝置邀請觀眾跳出兔子洞，進入美好未來，慶祝生肖中排名第四的動物兔子。兔年是象徵長壽、平安、繁榮的生肖，兔年出生的人被認為是機智、思維敏捷、巧妙的。

Intertrend創始人兼首席執行官Julia Huang表示:「今年我們將以才華橫溢的台灣藝術家Ash令人著迷的3D藝術迎接兔年，我們迫不及待地想看到人們走進來，沉浸在這個獨一無二的世界中，因為我們將節日精神帶到了我們的長灘社區。」

個人或參與團體將有機會以各種方式與3D裝置藝術互動，通過站在不同的位置拍照來創造一種他們是裝置的一部分的意境。參與者還應留意裝置內隱藏的復活節彩蛋，包括一隻貓，向敲響貓年的越南社區致敬。

該裝置由台灣著名藝術家Ash Chen設計，其專長是3D藝術品。他創作的每一件作品都力求在藝術的優雅與設計的精確之間取得完美的平衡，幽默是他所有作品的核心，突出了每一個環境的深度。

Intertrend還與當地企業和餐館合作，開展"Let's Hop Around"之旅，允許參與者在分享這個新年裝置的照片時，享受當地商家的獨家促銷活動。農曆新年3D街頭藝術裝置地點：228 E., Broadway, Long Beach, CA 90802。

Intertrend Communications是一家多元文化創意機構，成立於30年前，總部位於加利福尼亞州長灘和德克薩斯州普萊諾，是由70多名專業人士組成的充滿激情的團隊。Intertrend與領先的汽車、金融服務、零售、娛樂、製藥和電信合作品牌，創造了深刻的共鳴和卓越的消費者體驗。

Intertrend還擁有一系列以其核心專業知識為基礎的創業品牌單元，跨越數字、內容和體驗，包括The Art of Bloom、Creative Class Collective、Imprint Culture Lab、Imprint Venture Lab、Long Beach Walls、Make Noise Today、Couriers of Hope、Unexpected Connections、Architecture for Dogs、The Psychic Temple、Interpreters and interrupters等。Intertrend跨學科和國際化，是文化和內容的交匯點，欲瞭解更多信息，請至：intertrend.com。

圖片從左到右：問候語窗口、3D 裝置和說明窗口。
圖片從左到右：問候語窗口、3D 裝置和說明窗口。

越南 汽車 復活節

上一則

中國信託銀行全美19家分行　11個月定存最高可達4.39%年利率

延伸閱讀

兩個有兔子的家

兩個有兔子的家
私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮

私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮
故事讀後感

故事讀後感
兔年談兔

兔年談兔
擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證

擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證

熱門新聞

圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
(市警局提供)

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

2023-02-23 13:00
攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警察反稱受害者挑事

2023-02-24 12:52
法拉盛珠寶店被搶，現場滿目瘡痍。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀

2023-02-24 07:46
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45

超人氣

更多 >
好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業