INTERTREND以3D街頭藝術裝置 慶祝農曆新年

圖片從左到右:問候語窗口、3D 裝置和說明窗口。

Intertrend Communications第八年延續其慶祝農曆新年的傳統——街頭藝術裝置。今年的3D藝術裝置邀請觀眾跳出兔子洞,進入美好未來,慶祝生肖中排名第四的動物兔子。兔年是象徵長壽、平安、繁榮的生肖,兔年出生的人被認為是機智、思維敏捷、巧妙的。

Intertrend創始人兼首席執行官Julia Huang表示:「今年我們將以才華橫溢的台灣藝術家Ash令人著迷的3D藝術迎接兔年,我們迫不及待地想看到人們走進來,沉浸在這個獨一無二的世界中,因為我們將節日精神帶到了我們的長灘社區。」

個人或參與團體將有機會以各種方式與3D裝置藝術互動,通過站在不同的位置拍照來創造一種他們是裝置的一部分的意境。參與者還應留意裝置內隱藏的復活節 彩蛋,包括一隻貓,向敲響貓年的越南 社區致敬。

該裝置由台灣著名藝術家Ash Chen設計,其專長是3D藝術品。他創作的每一件作品都力求在藝術的優雅與設計的精確之間取得完美的平衡,幽默是他所有作品的核心,突出了每一個環境的深度。

Intertrend還與當地企業和餐館合作,開展"Let's Hop Around"之旅,允許參與者在分享這個新年裝置的照片時,享受當地商家的獨家促銷活動。農曆新年3D街頭藝術裝置地點:228 E., Broadway, Long Beach, CA 90802。

Intertrend Communications是一家多元文化創意機構,成立於30年前,總部位於加利福尼亞州長灘和德克薩斯州普萊諾,是由70多名專業人士組成的充滿激情的團隊。Intertrend與領先的汽車 、金融服務、零售、娛樂、製藥和電信合作品牌,創造了深刻的共鳴和卓越的消費者體驗。